Tanti grandi videogiochi classici in super offerta su Instant Gaming!

Siete degli amanti del retrogaming e dei videogiochi classici? Allora sarete decisamente contenti di sapere che Instant Gaming ha messo in fortissimo sconto sul proprio store numerosi titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi, sia nella loro versione originale che nei loro eventuali remake. Delle occasioni, insomma, da non perdere, sia per i nostalgici che per tutti coloro che desiderano recuperare qualche ottimo titolo.

Tra i videogiochi retro presenti a prezzo di saldo su Instant Gaming possiamo trovare veramente di tutto, a partire dagli ottimi Final Fantasy Pixel Remaster, passando per l’incredibile Castlevania Anniversary Collection e fino ad arrivare all’intramontabile Metal Slug. Come dimenticare poi il celeberrimo The Secret of Monkey Island: Special Edition, venduto al prezzo di un caffè o poco più.

Coloro che cercano titoli più recenti, ma comunque legati strettamente con i tempi che furono, possono trovare su Instant Gaming a un ottimo prezzo opere come Cuphead, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy e The Great Ace Attorney Chronicles. Non male, no?

Se siete interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli il nostro consiglio è quello di fare in fretta, visto che non è chiaro fino a quando questi titoli retro resteranno in offerta a tale prezzo su Instant Gaming. Potete in ogni caso trovare la lista completa con tutti i videogiochi classici in sconto seguendo comodamente il link qui sotto.

