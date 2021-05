Tanti prodotti per la casa e la cucina con sconti fino al 35%!

Dopo avervi proposto in mattinata gli ottimi sconti sugli elettrodomestici Imetec, torniamo a parlare delle promozioni presenti sul portale di Amazon e, nello specifico, di una speciale iniziativa che vi permetterà di risparmiare fino al 35% su tanti prodotti per la casa e per la cucina, come armadi, tavoli, piante sintetiche, sedie da gaming, lampade e tanto altro.

Questa iniziativa include anche molti prodotti di noti brand d’arredamento come Homcom e Outsunny, famosi sul portale perché oltre ad essere un connubio di innovazione e di materiali di alta qualità. Ogni elemento infatti, come una lampada o una scrivania ad angolo, risulta così curato nei più piccoli dettagli, da diventare un valore aggiunto nella stanza grazie allo stile particolare ed unico. Inoltre, come se non bastasse, i prodotti inclusi in questa offerta sono così vari che potrete sfruttare questa promozione per cercare qualche idea regalo in occasione della Festa della Mamma, qualora non abbiate ancora provveduto.

Inoltre, vogliamo segnalarvi che in questa promozione non sono inclusi solo elementi d’arredo come mobili e piante artificiali, ma anche una selezione di elettrodomestici a prezzo scontato che potrete utilizzare per affrontare l’imminente calura estiva, come ad esempio questo ventilatore a colonna oscillante a marchio Homcom, che potrete acquistare ad appena 43,16€.

Questo dispositivo, con le sue 3 funzioni e 3 velocità selezionabili, riesce a diffondere meglio l’aria in ogni stanza, e inoltre grazie alla presenza di un timer da 7,5 ore, è perfetto anche per un utilizzo notturno. Infine, per permettere una maggior praticità d’uso, questo ventilatore a colonna è dotato, oltre che di un display LED, anche di un telecomando che vi permetterà di selezionare velocità ed altre impostazioni standovene comodamente seduti o a letto.

Insomma, come avrete capito, i prodotti per la casa compresi in questa iniziativa di Amazon sono molti, tant’è che non possiamo fare altro che consigliarvi di visitare l’apposita pagina del portale così da consultarle tutte fino a trovare quella perfetta per voi. Tuttavia, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su Amazon, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

