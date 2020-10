Tanti televisori Samsung a prezzi incredibili su Onlinestore!

Se avete programmato di aggiornare il vostro salotto con un nuovo televisore di ultima generazione e magari dalle dimensioni piuttosto generose, vi segnaliamo che Online Store ha appena raggruppato alcuni dei migliori modelli Samsung, da 43 fino a 75 pollici, proponendoli a prezzi talmente bassi e competitivi da far sembrare che il Black Friday sia già arrivato.

Viste le ottime offerte proposte da OnlineStore non è quindi necessario aspettare il venerdì nero per portarsi a casa uno smart TV di fascia alta ad un prezzo ragionevole. Diversi i modelli del famoso brand selezionati per questa iniziativa e tra i vari ci sentiamo di menzionare il Samsung 55Q70T (QE55Q70TATXZT), un televisore QLED da ben 55 pollici presentato quest’anno e che quindi gode di tutte le ultime tecnologie e ottimizzazioni e che sicuramente, grazie ai suoi bordi quasi invisibili su tutti e quattro i lati, darà al vostro salotto quel tocco di modernità ed eleganza, tutto questo con un prezzo di appena 749,90€ invece di 1.199,99€.

Un televisore di fascia alta però non deve avere solo un design che sa catturare la nostra attenzione, ma soprattutto disporre di un pannello di grande qualità ed è proprio quello che ha il Samsung 55Q70T (QE55Q70TATXZT) che utilizza la tecnologia QLED abbinata al Quantum Dot, per garantire la naturalezza e il realismo dei colori a ogni livello di luminosità. Certo, ci sono modelli della stessa azienda che costano meno a parità di dimensione, ma non offrono le stesse prestazioni che vi garantisce la variante 2020, nonché non presentano determinate modalità, come ad esempio la bellissima Ambient Mode, che permette allo smart TV di fondendosi con le pareti di casa.

Se ritenete che questo specifico modello sia troppo per voi o addirittura inferiore alle aspettative (cosa poco probabile), allora vi suggeriamo di visitare la pagina contenente tutti i modelli Samsung e magari dare un’occhiata alla nostra lista in calce dove abbiamo selezionato le migliori offerte. Inoltre, non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!