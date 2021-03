Tanti titoli EA per PC su Amazon con sconti oltre il 50%!

Se siete appassionati di gaming e, in particolare, di quello su PC, vi segnaliamo che su Amazon sono disponibili tante offerte sui giochi per computer a marchio Electronic Arts, con offerte che possono arrivare a decurtare il prezzo di vendita anche oltre il 50%, e con titoli di primissimo livello, ottimi per qualsiasi categoria di giocatore.

Si va dai classici come The Sims e Need For Speed, sino ad uno dei più recenti successi della compagnia americana, ovvero il mai troppo osannato Star Wars: Jedi Fallen Order, un action adventure di ottima fattura, vera e propria sorpresa per qualunque fan dell’universo di Guerre Stellari e non!

Arrivato sul mercato alla fine del 2019, Jedi Fallen Order si è dimostrato, sin da subito, un titolo sorprendente, complice anche i successi altalenanti del brand videoludico di Star Wars che, al netto di una fanbase immensa e variegata, non sempre è riuscito ad accontentare le richieste e le aspettative di critico e pubblico.

Jedi Fallen Order, invece, con il suo impianto da adventure esplorativo, la sua componente ruolistica ed il suo sistema di combattimenti e progressione che strizza l’occhio al mondo dei soulslike, si è presentato come un titolo completo, appagante e molto divertente, per altro sorretto da un comparto narrativo che, senza andare per forza ad inseguire le varie interazioni cinematografiche, riesce e vivere di vita propria, pur essendo ottimamente incastrato con le vicende dell’universo espanso di Star Wars.

Solido, ricchissimo di sfide ma non troppo frustrante, Jedi Fallen Order ha goduto subito di un successo istantaneo, tanto da aver obbligato EA ed il team di Respawn Enterntainment a mettere subito in cantiere un sequel di cui, ad oggi, non c è dato ancora sapere nulla.

Originariamente disponibile al prezzo di 59,99€, Jedi Fallen Order è oggi in sconto su Amazon a soli 24,99€! Un’occasione ottima per chiunque non abbia ancora assaporato la bontà e la ricchezza di questo titolo a base di enigmi, esplorazione e tanti combattimenti a base di spade laser! Un gioco consigliatissimo dunque che, come immaginerete, è comunque solo uno dei molteplici disponibili in questa nuova tornata promozionale Amazon e, proprio per questo, oltre alla nostra articola di acquisti consigliati, vi invitiamo a consultare anche la pagina dedicata a tutte le offerte Amazon, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso.

Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

