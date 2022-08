I tappetini fitness sono un acquisto fondamentale se state pensando di cominciare a svolgere qualsiasi tipo di allenamento o disciplina, a prescindere dalla pratica sportiva che deciderete di iniziare. Sarà fondamentale capire quale sia il modello migliore in base alle vostre specifiche preferenze e necessità, tenendo presente l’attività fisica che deciderete di fare. Erroneamente, molti credono che i tappetini siano tutti più o meno simili senza entrare nel dettaglio delle caratteristiche che ogni tipologia di allenamento richiede, ma la realtà è che senza decidere attentamente quale sia la proposta migliore per voi potrete acquistare un prodotto non adatto. Nonostante le informazioni da osservare attentamente non siano moltissime, le differenze presenti non vanno sottovalutate in quanto potrebbero svantaggiarvi drasticamente durante l’allenamento.

Tra le prime qualità da valutare c’è indubbiamente la comodità del prodotto, che comprende dimensioni, spessore e materiale da cui è composto ma anche le altre informazioni sono fondamentali. I tappetini, infatti, possono essere utilizzati per tantissime attività differenti dallo stretching fino a pilates, yoga e ginnastica di ogni genere. Per questo acquistare un tappetino ad hoc è fondamentale per il massimo del vostro comfort e, non meno importante, anche per evitare possibili infortuni.

Puntare su prodotti di media/alta qualità non è solo la migliore scelta per il vostro corpo ma anche quella più conveniente in assoluto, in quanto vi permetterà di possedere un tappetino ideato per durare a lungo e non rovinarsi a causa del sudore o della pressione causata dal vostro corpo. Nella nostra guida abbiamo deciso di inserire alcuni tra i migliori prodotti che potrete trovare sul web, scegliendone uno per ogni pratica e anche per fascia di prezzo, pur tenendo presente che il costo medio dei tappetini non è altissimo.

Migliori tappetini fitness

Tappetino Reehut

Il tappetino Reehut è indubbiamente uno dei più interessanti se state decidendo di praticare delle attività che comportano tanti esercizi a terra. Ottenere il massimo da questi esercizi non è possibile senza un prodotto che sia ideato per proteggervi da piccoli urti e che abbia il giusto spessore per evitare di provare dolore ed eseguire gli esercizi nella massima sicurezza. Il tappetino appartiene alla linea di accessori premium per lo yoga, realizzata in gomma NBR ad alta densità e in grado di offrirvi la massima flessibilità pur rimanendo morbida. Misura 180 x 61 cm e il design aderisce a una vasta gamma di superfici, fornendo sempre stabilità ed equilibrio che sono fondamentali nello yoga, nel pilates e in molte altre attività aerobiche. Dopo l’uso, è possibile pulirlo rapidamente con acqua saponata per poi finire con un asciugamano. Perché scegliere il Tappetino per Yoga Reehut? Portarlo da casa in palestra o al parco sarà facilissimo, in quanto è fornito di una comoda tracolla per il trasporto.

Vedi su Amazon

Tappetino Powrx

Si tratta di un tappetino con dimensioni 173 cm x 61 cm x 4 mm di spessore, molto ampio e comodo anche per gli esercizi più complicati. Il modello Powrx è perfetto se state cercando un prodotto ideato per tonificare la schiena e la cintura addominale oppure per aumentare la vostra resistenza. La composizione e la struttura densa del modello vi consente di svolgere attività particolarmente intense con il giusto supporto: crunch, flessioni, allungamento ginocchia petto, sono tutti allenamenti che potrete fare al meglio grazie all’ottima stabilità e al suo design antiscivolo. Il materiale PVC di alta qualità è stabile, inodore e vi consente di pulirlo semplicemente con un panno umido dopo aver terminato l’allenamento.

Vedi su Amazon

Tappetino KG Physio

Il tappetino da palestra KG Physio è realizzato in un ottimo materiale antiscivolo a prova di sudore, eccellente per allenamenti intensivi e posizioni dello yoga. Non meno importante, si tratta di un modello dotato di un’ammortizzazione di alta qualità per assorbire gli impatti e creare massimo comfort anche sotto i piedi. Inoltre è dotato di una tracolla che lo rende ideale per essere trasportato ovunque nonostante le dimensioni di 183 x 60 cm e uno spessore di ben 10 mm.

Vedi su Amazon

Tappetino Amazon Basics

La lunga forma rettangolare del tappetino vi fornisce una superficie sicura e stabile durante le varie posizioni: dal guerriero al cane a testa in giù, dall’angolo laterale esteso alla panca. Lo spessore del tappetino in TPE denso, simile alla gomma, crea uno strato ammortizzato tra il vostro corpo e il pavimento: un particolare da non trascurare, soprattutto durante le posizioni di riposo finali nello yoga o nel pilates. Si tratta di uno dei modelli più adatti a ogni forma di esercizio rilassante o di potenziamento in casa o in palestra, tra cui stretching e meditazione.

Vedi su Amazon

Tappetino Sveltus

Sveltus è un’azienda che progetta e fabbrica accessori per il fitness da oltre 25 anni e questo modello pieghevole in 4, con due manici per facilitare il trasporto, è realizzato in spugna polietilene. Indubbiamente il tappetino più rigido che potrete trovare all’interno della nostra lista, più pesante e con uno spessore di ben 1,3cm. Considerati materiale e design è perfetto per essere portato e posato ovunque evitando di rovinarsi anche in condizioni critiche e potrete lavarlo addirittura in lavatrice per togliere tutti i residui di sudore. Va utilizzato solo ed esclusivamente senza scarpe ed è consigliato per allenamenti di ginnastica dolce.

Vedi su Amazon

Come scegliere i tappetini fitness

Nel corso dell’articolo vi abbiamo parlato dell’importanza di capire quali siano le tipologie di tappetino in grado di supportarvi adeguatamente durante l’allenamento. Soprattutto per chi si sta affiancando per le prime volte verso una nuova disciplina, puntare su un prodotto giusto per le proprie necessità può fare una grande differenza. Mentre il prezzo può essere un indicatore di qualità ma è mediamente legato a una fascia medio/bassa, aldilà del brand scelto, le caratteristiche come dimensioni e materiali possono assicurarvi un effetto completamente differente durante l’esecuzione degli esercizi. Per questo sono da escludere a prescindere i tappetini fitness troppo economici che costano un massimo di 10 euro ma vi garantiscono una resa terribile dovuta alla scarsa qualità delle gomme utilizzate.

Una volta valutato il prezzo ed esclusi i prodotti dal costo eccessivamente ridotto, è fondamentale capire le caratteristiche che contraddistinguono i vari articoli per il fitness. Non solo va analizzato il prodotto, puntando su un tappetino più o meno ampio e con uno spessore più o meno importante, ma andrà osservato attentamente anche l’utilizzo che vorrete farne.

Che tipi di tappetini fitness esistono?

Prima, o durante, la valutazione di qualsiasi spessore, dimensione e materiale, vanno comprese le tipologie di tappetini fitness adatte a voi. In effetti quando parliamo di questo genere di prodotti, in maniera generica si intende un tappetino adatto a molte attività fisiche e generalmente medio/morbido. Ma dato che gli esercizi da svolgere sono numerosi e differenti, così come la pressione applicata sull’articolo può cambiare in base alla pratica che state svolgendo, capire quali sono le attività che dovrete svolgere fa una grande differenza in fase di acquisto. Nella lista sottostante abbiamo incluso alcune delle tipologie più comuni spiegandovi come potrete valutare il tappetino fitness maggiormente adatto a tale pratica.

Tappetini da ginnastica

I tappetini da ginnastica sono quelli maggiormente usati e più versatili, non solo in casa ma anche in palestra. Dato che spesso si tratta di esercizi ad alto impatto come addominali, flessioni, piegamenti e molto altro ancora la caratteristica fondamentale del modello giusto si trova nella giusta consistenza del materiale. Il che significa che non deve causarvi dolori alle articolazioni oppure alla schiena. Nel caso in cui non riesca ad essere abbastanza morbido da evitare il contatto con il terreno o con il pavimento, oppure poco di sostegno affinché non vi inarcate troppo durante gli esercizi, potete star certi che non si tratta del tappetino fitness adatto a voi.

I modelli migliori per questo genere di pratica vi devono assicurare il giusto livello di resistenza in quanto spesso appoggerete pesi oppure scarpe su di esso. In più, è altrettanto fondamentale che si tratti di un tappetino elastico ma non troppo, in quanto l’elasticità troppo elevata causa anche un appoggio meno stabile rendendo i vostri esercizi meno confortevoli. Da non sottovalutare anche il lato pulizia, trattandosi di esercizi che sono pensati per allenare con intensità il vostro corpo e di conseguenza farvi sudare copiosamente. Acquistare un tappetino che sia idrorepellente e realizzato in un materiale facile da pulire con dell’acqua è molto importante.

Tappetini da yoga

Lo yoga è nato in India ed è praticato in tutto il mondo in quanto apporta moltissimi benefici sia in ambito fisico sia in ambito psicologico. Se state pensando di acquistare un tappetino fitness adatto a questa disciplina, e di conseguenza adatto anche a discipline affini quali il pilates, dovrete puntare su articoli con uno spessore abbastanza importante che vi permetta di sdraiarvi, sia a pancia in su, sia in pancia in giù, sia lateralmente per svolgere i vari esercizi. Inoltre trattandosi di movimenti e slanci abbastanza importanti, dovrete valutare l’acquisto di un modello che aderisca perfettamente al pavimento e che vi eviti possibili scivolamenti, anche mentre siete sudati.

Dato che, differentemente da come si potrebbe pensare, lo yoga e il pilates sono degli sport che fanno sudare molto, il nostro consiglio è quello di puntare su un prodotto che possa essere pulito facilmente e che sia anche idrorepellente. In più lo yoga si pratica spesso sia in casa che fuori, ragione per cui pensare di acquistare un tappetino con dei manici e con una tracolla può fare la differenza.

Tappetini da meditazione

Rimaniamo sempre in ambito di pratiche orientali. In questo caso si tratta di un insieme di esercizi piuttosto confortevoli, rilassanti e anche statici, di conseguenza sarà fondamentale acquistare un tappetino che sia molto spesso e che vi offra un buon livello di isolamento termico dal pavimento su cui vi poserete. Ovviamente il fatto che sia spesso non toglie che debba essere morbido al punto giusto in quanto, parlando di una disciplina in cui la pressione applicata sul tappetino è molta, diventa fondamentale che questo non tenda ad assottigliarsi e sformarsi con il tempo.

La morbidezza non è un fattore che va osservato in maniera particolarmente oggettiva perché ovviamente dipende dalla tipologia di comfort che vorrete provare durante i vostri esercizi, in quanto la meditazione è estremamente personale. Il nostro consiglio maggiore è di variare più su le dimensioni generali ma meno sullo spessore del vostro modello.

Che spessore e dimensioni deve avere un tappetino fitness?

Come avrete ben capito già dalla nostra introduzione, dalle descrizioni dei prodotti e dalla parte finale della guida, il livello di spessore e di presa sul pavimento o sulla superficie è una caratteristica assolutamente fondamentale per il vostro acquisto. I motivi sono molteplici: non solo molte pratiche richiedono un’ammortizzazione importante durante lo svolgimento degli esercizi ma uno spessore medio vi assicura anche un grado di isolamento termico soddisfacente e un supporto valido durante lo svolgimento della pratica.

Da non sottovalutare anche la presa che è altrettanto importante sia se svolgerete degli esercizi di yoga, semplici e abbastanza statici, sia se avete intenzione di fare flessioni oppure addominali. Rimanere saldi a terra anche se le mani o altre zone del vostro corpo sono particolarmente sudate, è essenziale per il vostro comfort: in questo modo non dovrete avere paura di scivolare, di cadere oppure di fare un movimento che potrebbe causarvi un infortunio.

Dimensioni

Uno degli elementi più sottovalutati nella scelta dei tappetini fitness. Mentre abbiamo già parlato dello spessore e di quanto sia fondamentale se avete intenzione di praticare una disciplina che richieda un buon livello di supporto per il vostro corpo, non abbiamo ancora discusso di quanto sia fondamentale acquistare un modello con lunghezza e larghezza giusti. In effetti si tratta delle differenze più importanti tra i prodotti pensati per le discipline come il pilates e quelli per flessioni, piegamenti, squat e così via. Per praticare lo yoga per esempio serve uno spazio molto ampio, soprattutto se deciderete di passare ad un livello più difficile è più complicato, con pose che non possono essere realizzate su un tappetino di dimensioni medie oppure piccole.

Generalmente i materassini standard vanno da 1.80m fino a 2m e sono larghi più o meno 60 cm o 70 cm. Ma nel caso siate particolarmente alti si tratta di modelli che non vanno presi in considerazione, in quanto saranno di scarsissimo supporto per la vostra fisicità.

Di che materiali è fatto un tappetino fitness?

Il materiale del tappetino fa la differenza non solo per lo svolgimento degli esercizi, ma anche per la pulizia dell’articolo che è naturalmente un aspetto igienico fondamentale. Per questo è importante puntare su un tappetino idrorepellente, a prescindere dagli esercizi che deciderete di svolgere. La resistenza e l’ottima qualità dei materiali influiscono molto sul vostro comfort durante l’utilizzo ma anche sulla riuscita finale del tappetino. Nella lista abbiamo deciso di elencare alcuni tra le tipologie di materiali più diffuse in ambito fitness.

Gomma artificiale

La maggior parte dei tappetini da yoga è realizzata con delle gomme termoplastiche, materiali piuttosto economici, elastici, morbidi e anche estremamente facili da pulire. Ovviamente si tratta di materiali industriali che non vi assicurano molta presa sul pavimento, a meno che non siano realizzati appositamente per permetterlo. Sono tra i più comuni e più utilizzati, piuttosto soddisfacenti se non troppo economici, ma tendono spesso a deformarmi più facilmente rispetto agli altri. Inoltre,vi raccomandiamo di fare attenzione e di valutare bene il prodotto, affinché non contenga sostanze nocive per l’organismo, valutando quanto contatto diretto c’è con la pelle.

Gomma di caucciù

Il caucciù offre sia morbidezza sia una buona dose di stabilità oltre a essere un materiale completamente naturale. Ovviamente è estremamente resistente, impermeabile e dotato di un’ottima presa anche su pavimenti molto scivolosi. Il prezzo per dei tappetini da yoga realizzati con della buona gomma in caucciù si alza leggermente rispetto alla media, quindi il budget deve crescere di conseguenza se volete affrontare questo tipo di spesa.

Lana vergine

Più difficili da trovare, sono i tappetini in lana vergine che hanno la caratteristica di essere autopulenti grazie al grasso che contengono naturalmente al loro interno. Come immaginerete, il contro principale di questa tipologia di prodotti è che sono estremamente più delicati e tendono a rovinarsi e sformarsi con più facilità. Sono morbidi e ovviamente anche leggeri, facili e comodi da trasportare con sé anche in giro.

Che consistenza deve avere un tappetino fitness?

Come è facilmente intuibile un buon livello di elasticità è a prescindere un’informazione importante sui materiali che costituiscono i tappetini fitness. Vi permette non solo di svolgere gli esercizi senza dover contenere i vostri movimenti ma vi consente anche di avere un prodotto in grado di durare nel tempo. Infatti, i migliori tappetini non solo riescono ad attutire al meglio il vostro peso durante degli squat oppure durante una posa particolarmente in equilibrio dello yoga, ma riescono a tornare alla forma originale senza deformarsi nel corso del tempo.

Questo è un tipico problema dei modelli particolarmente economici, realizzati con delle gomme poco performanti, che tendono poi a rovinarsi dopo pochissimi utilizzi finendo per diventare super sottili e di conseguenza inutili Principalmente, i prodotti in gomma o in PVC hanno un’elasticità piuttosto valida e anche molto resistente, il che significa che non vi abbandoneranno dopo averli utilizzati per un paio di mesi ma riusciranno a mantenere la loro forma e le loro dimensioni al meglio delle possibilità.

Trasportabilità

Questa caratteristica può fare la differenza o se avete una casa piccola, in cui gli spazi sono importanti e vanno valutati con attenzione, o se avete intenzione di portare il tappetino da fitness fuori casa con frequenza, magari per andare a partecipare a dei corsi in palestra. Veramente i tappetini possono essere ripiegabili o arrotolabili, se avete intenzione di utilizzare il l’articolo solo in casa vi consigliamo un modello ripiegabile che occupa occupa poco spazio all’interno di un armadio oppure dietro una porta.al contrario se avete intenzione di trasportare con frequenza il vostro tappetino da un posto all’altro, è molto più consigliabile un articolo che sia arrotolabile. Lo spazio preso è indubbiamente di più ma i prodotti arrotolabili sono spesso dotati di tracolle in modo tale da poterlo portare in spalla quasi come fosse un piccolo borsone.