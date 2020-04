Tasso zero e fino al 50% di sconto, arriva Noi ci Siamo di Unieuro

Su Unieuro tornano le grandi offerte con finanziamento a tasso zero! L’occasione è quella degli sconti “noi ci siamo”, una serie di offerte con sconti che arrivano a decurtare, in diversi casi, anche il 50% del prezzo originale! Stiamo parlando di un ottimo pool di offerte, con sconti che riguardano non solo diverse categorie merceologiche, dagli smartphone agli elettrodomestici da cucina, ma anche alcuni dei principali brand del mercato, come ad esempio Samsung, presente tra le offerte grazie ad una interessante promozione su Samsung Galaxy S10e, venduto originariamente a 779€ ed oggi in sconto sul portale Unieuro a soli 429€.

Versione più compatta ed economica della linea S10, Samsung Galaxy S10e si è dimostrato da subito un prodotto molto interessante, complice il suo prezzo molto al di sotto della soglia proposta dai suoi due fratelli maggiori, con un risparmio di ben 300€ rispetto al modello S10. Pur rinunciando alla fotocamera zoom tipica di questa serie, questo smartphone si è presentato come un dispositivo affidabile e solido sia dal punto di vista costruttivo che da quello del software, arrivando sul mercato con un design meno massiccio e, per questo, molto più maneggevole.

è solo una delle tante proposte in sconto sullo store Unieuro per la giornata di oggi! Dunque, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Parliamo, insomma, di un ottimo smartphone che, ovviamente,Dunque, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare le pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’ hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!