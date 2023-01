Sappiamo quanto sia importante una buona tastiera per rendere l’esperienza di gioco, nonché quella lavorativa, più coinvolgente e comoda, ed ecco perché vogliamo segnalarvi un’offerta su di una tastiera meccanica wireless dalle prestazioni ed estetica di alto livello. Parliamo della miglior tastiera Logitech, la G915 LIGHTSPEED, modello che ha ricevuto uno sconto mozzafiato da parte di Amazon nel corso delle ultime ore.

Il taglio di prezzo del 47% vi consentirà infatti di acquistarla a soli 152,99€, cifra quasi dimezzata se confrontata con il prezzo originale di 289,00€. L’offerta acquisisce ancora più valore per chi preferisce i tasti meccanici Clicky, la cui pressione viene accompagnata da un feedback marcato sotto il polpastrello e da un forte rumore, come lascia intendere l’aggettivo inglese.

La G915 LIGHTSPEED viene prodotta anche con tasti Linear e Tactile ma, come detto, la proposta di Amazon riguarda la versione con feedback sia sonoro che tattile, ideale per chi preferisce la familiare sensazione del clic. Nonostante possa essere usata senza fili, sia in modalità wireless che Bluetooth, la Logitech G915 LIGHTSPEED vanta un tempo di risposta di soli 1 ms, rivaleggiando così con i modelli con cavo, ma con il vantaggio di avere la scrivania più ordinata.

Il profilo ribassato rende la Logitech G915 LIGHTSPEED ancora più comoda da usare, a prescindere che si tratti di una sessione di gioco o di un lavoro di scrittura, mentre la piastra in lega di alluminio dona alla tastiera un design elegante e un’ottima resistenza agli urti. Lato personalizzazione e funzionalità, la Logitech G915 LIGHTSPEED non teme confronti, dato che integra ben 5 tasti programmabili e ulteriori 3 tasti per i profili, utili per salvare e richiamare all’istante configurazioni personalizzate dei tasti. Quest’ultimi vantano la tecnologia LIGHTSYNC RGB che, oltre a permettere di personalizzare i colori di ogni singolo tasto (creando delle animazioni uniche), consente di sincronizzare l’illuminazione con i contenuti di gioco o con qualsiasi altro tipo di intrattenimento.

Con una rotellina del volume e con i tasti multimediali dedicati, la Logitech G915 LIGHTSPEED farà sì che il controllo volume o il passare da un brano musicale all’altro avvenga in maniera ancora più immediata. L’avviso dell’esaurimento dell’autonomia, segnalato tramite un apposito LED situato sopra i tasti funzione, aiuta infine a non rimanere senza autonomia durante il lavoro o mentre siete alle prese di una sessione di gioco.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

