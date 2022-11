Il freddo è arrivato e, con esso, si allunga anche lo spettro dell’aumento del prezzo del gas, ancora gravato dall’attuale situazione geopolitica, oltre che dalla crescente inflazione che grava sul nostro paese. Per questo, non solo i riscaldamenti centralizzati non sono stati ancora attivati in tutto il paese, ma è anche plausibile che molti temeranno di accendere termosifoni e affini, a causa proprio della paura dei rincari sulle bollette.

E così, come molti di noi, potreste optare per l’utilizzo di soluzioni economicamente più sostenibili, pur ottenendo dei buoni risultati in termini di riscaldamento, ad esempio affidandovi a prodotti per il riscaldamento di una singola stanza, come è il caso di questo compatto, ma potente, termoventilatore a marchio Rowenta, oggi provvidenzialmente scontato da Amazon!

L’offerta è contenuta ma appagante, giacché vi permetterà di acquistare un ottimo prodotto a soli 29,99€, contro i 44,99€ del suo prezzo originale, e dunque con uno sconto pari al 33%! Non male, specie considerando la richiesta che, in questi giorni, c’è per questo tipo di prodotti, che stanno quindi subendo anche un cospicuo rincaro, specie da parte di alcuni rivenditori.

Approfittando di questa promo, invece, non solo pagherete questo termoventilatore meno del suo prezzo originale, ma vi porterete a casa anche un prodotto di indubbia qualità, complice una potenza regolabile fino a ben 2000 W e 2 livelli di riscaldamento regolabili, il tutto in un prodotto compatto e facilmente trasportabile che, data la qualità, vanta addirittura l’endorsement diretto di Amazon, che lo ha eletto a “prodotto scelto” per la sua categoria.

Insomma, un prodotto niente male, che vi invitiamo ad acquistare quanto prima consultando l’apposita pagina Amazon, così da evitare che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto vada esaurito (e data la richiesta non è da escludere che accada presto!).

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!