La terza stagione di The Boys si è chiusa (col botto!) questo venerdì, ed ora comincia la lenta e dolorosa attesa dei fan tra cui, come avrete capito, rientriamo anche noi della redazione di Tom’s, innamoratissimi dello show sin dalle prime battute.

Se, dunque, siete alla ricerca di un palliativo che vi possa aiutare ad ingannare (almeno per un po’) l’attesa per la quarta, e già attesissima, stagione della serie Amazon Prime Video, sarete felici di sapere che, proprio su Amazon, sono attualmente in sconto diversi volumi della serie a fumetti originale, con sconti attorno al 5%, che per un libro a fumetti non sono affatto pochi!

Pubblicata, originariamente, a partire dal 2006, The Boys è una serie a fumetti violenta ed iconoclasta, scritta con eccezionale piglio da Garth Ennis, già a suo agio con eroi violenti come The Punisher, e disegnata con pulizia e maestria da Darick Robertson.

Ambientata in un mondo in cui i supereroi non solo esistono, ma sono delle vere e proprie superstar, The Boys è una serie spregiudicata che, come la serie TV, narra delle vicissitudini di un gruppo di agenti chiamati, per l’appunto, “i Boys”, guidati dal violento e disfunzionale William “Billy” Butcher, interpretato nella serie TV da Karl Urban, e col compito di mettere un freno alle nefandezze dei super, anche di quelli che si professano dalla parte della giustizia!

The Boys, se possibile, riesce nel – non trascurabile – compito di essere ancora più violenta e cinica della serie TV, con alcuni momenti che, credeteci, dimenticherete facilmente! Per questo, ora che siete a digiuno dello show, arrivato venerdì all’ultimo episodio della stagione 3, è plausibile che vogliate approfittare dell’estate per recuperare le storie originali, oggi scontate su Amazon, forse proprio in concomitanza della chiusura della stagione.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon in cui potrete rintracciare tutti i volumi di The Boys in sconto (oltre che altri fumetti, anch’essi in offerta!), invitandovi a completare i vostri acquisti quanto prima, così da non rischiare il probabile esaurimento dei volumi!

