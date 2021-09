The Dark Pictures Anthology House of Ashes: dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo i successi di Man of Medan e Little Hope, arriva il prossimo 22 ottobre House of Ashes, terzo attesissimo episodio della saga horror The Dark Pictures Anthology. Un gioco già entrato nel mirino degli appassionati del genere, che possono fin da ora prenotarlo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

The Dark Pictures Anthology House of Ashes, del resto, pare essere un’esperienza particolarmente promettente. Come racconta anche la nostra anteprima, infatti: “L’atmosfera come sempre sembra molto buona e la scelta di ambientare il tutto in un tempio sotterraneo alimenta costantemente il senso di oppressione e claustrofobia”. Per gli amanti dell’horror e delle esperienze multigiocatore ci sarà quindi di cui divertirsi.

Per celebrare al meglio il lancio del titolo, Amazon ha poi deciso di proporre in esclusiva un’edizione speciale del gioco, che vede The Dark Pictures Anthology House of Ashes venduto in accoppiata con una bellissima mappa di gioco in tessuto. Un bundle di valore, venduto al medesimo prezzo della versione standard di House of Ashes. Non male, vero?

