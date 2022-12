Il mese di dicembre è sia il tanto atteso periodo dei regali di Natale, sia quello degli acquisti a prezzi particolarmente vantaggiosi. Le proposte a vostra disposizione sono moltissime, anche se siete appassionati di videogiochi! Se avete voglia di portare a casa un titolo da giocare durante questo periodo di vacanze, e avete intenzione di farvi un regalo di Natale eccezionale a un prezzo imbattibile, vi consigliamo di non farvi scappare il super ribasso disponibile su The Last of Us Part 2.

Da Gamestop, potrete acquistare il titolo firmato Naughty Dog e Sony Interactive Entertainment ad appena 4,98€ invece di 39,98€, uno sconto folle se pensate che stiamo parlando del Game of the Year 2020 e di uno dei best seller assoluti di questo settore. Dato che stiamo parlando di un’offerta davvero imperdibile, e non sappiamo quante siano le unità a disposizione, vi consigliamo di portare a termine il vostro acquisto il prima possibile!

In The Last of Us Part 2, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming e dal pericoloso viaggio per gli Stati Uniti sono passati ben 5 anni. Vivere in una comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati. Tutto sembra avere una parvenza dei equilibrio, fino a quando un terribile evento interrompe drammaticamente la quiete. A questo punto, Ellie comincia un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l’agognata tranquillità. Purtroppo, mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue stesse azioni.

Si tratta di una narrazione videoludica estremamente emotiva e, allo stesso tempo, di uno dei videogiochi d’azione migliori della scorsa generazione. Accompagnando Ellie in viaggio, avrete la possibilità di esplorare luoghi nuovi e sconosciuti, passando dalle pacifiche montagne e foreste di Jackson fino alle rovine di Seattle, incontrando nuovi gruppi di superstiti e terrificanti evoluzioni degli infetti. I sistemi di gioco, nuovi ed evoluti, le funzionalità migliorate come il combattimento corpo a corpo ad alta intensità, i movimenti fluidi e la furtività dinamica vi garantiscono un’esperienza al cardiopalma davvero eccellente. Un vero e proprio must have nel vostro parterre videoludico!

