The Last of Us Part II: preordinalo in sconto su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è di nuovo disponibile, dopo un periodo di alterna presenza sullo store, il preorder dell’attesissimo The Last of Us Part II, sequel del capolavoro ad opera di Naughty Dog, purtroppo recentemente vittima di un tremendo leak di informazioni che, come molti sapranno, ha addirittura spoilerato alla rete il finale del gioco. Il gioco, finalmente in uscita il prossimo 19 giugno 2020, è stato a lungo esaurito su Amazon, complice il gran numero di preordini relativi alla prima data di uscita (originariamente prevista per maggio), tuttavia con l’arrivo della nuova data, alcune scorte dell‘edizione steelbook esclusiva per Amazon sono tornate disponibili, per altro al prezzo scontato di 64,99€, in virtù degli originali 74,99€.

Non è il prezzo più basso a cui sia mai stato possibile prenotare il gioco, ma è certamente un’offerta interessante per chiunque, ad oggi, non sia ancora riuscito ad accaparrarsi una copia del gioco in pre-order, cosa che consigliamo caldamente, soprattutto considerando le presumibili vendite da capogiro che il gioco effettuerà nelle prime settimane di uscita, con la conseguenza di una scarsa reperibilità di copie fisiche.

Del resto, stiamo parlando di uno dei titoli più attesi dell’attuale generazione console! Un gioco che non può mancare alla vostra collezione e che, probabilmente, dovrebbe essere acquistato sulla fiducia da qualunque fan PlayStation degno di questo nome! Grazie allo sconto Amazon di 10 euro sul pre-order, vi assicurerete di ricevere The Last of Us Part II al day one e al miglior prezzo garantito, dunque perché non approfittarne? Presto, prima che si esaurisca di nuovo!

» Clicca qui per acquistare The Last of Us a prezzo scontato «

