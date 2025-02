Ti bastano 2 libri per ricevere carte Pokémon in omaggio

Per tutto il mese di febbraio, gli appassionati di lettura e i collezionisti di carte Pokémon avranno un'occasione unica. Con l’acquisto di almeno due libri per bambini e ragazzi, sarà possibile ricevere in omaggio un'esclusiva Mini Tin di carte Pokémon della collezione Paldea Sfavillante. La promozione, valida online su Mondadori Store, rappresenta un’opportunità per arricchire la propria libreria e la propria collezione di carte. Tuttavia, l’offerta è disponibile fino a esaurimento scorte, con una disponibilità limitata a 10.000 Tin per gli acquisti online.

Carte Pokémon in omaggio, perché approfittarne?

Ogni Mini Tin contiene due bustine di espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon, per un totale di 20 carte, insieme a un foglio di stickers e una carta speciale con illustrazione esclusiva. I modelli disponibili fanno parte della collezione Paldea Sfavillante, che include combinazioni uniche di Pokémon come Dachsbun e Oricorio, Arboliva e Leafeon, Ceruledge e Goomy, Espathra e Ampharos, e infine Pachirisu e Palafin. La distribuzione delle Tin avverrà in modo casuale, senza possibilità di scegliere la variante desiderata.

La collezione Paldea Sfavillante è molto ricercata dai collezionisti, in particolare per la presenza di Pokémon rari e brillanti. Le carte di questa espansione includono versioni Shiny di Pokémon leggendari come Koraidon e Miraidon, oltre ai nuovi Pokémon introdotti nei giochi Scarlatto e Violetto, come Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Questa iniziativa permette dunque di unire la passione per la lettura con l’entusiasmo per il mondo Pokémon, offrendo ai più giovani un incentivo in più per scoprire nuove storie e avventure.

Grazie all’ampia selezione di libri per bambini e ragazzi disponibili su Mondadori Store, ogni lettore potrà trovare il titolo perfetto per la propria età e i propri interessi. La promozione di febbraio rappresenta una doppia occasione: da un lato, un invito alla lettura per i più piccoli e, dall’altro, l’opportunità di ottenere nuove carte Pokémon per ampliare la propria collezione. Considerando l’alta richiesta e la disponibilità limitata, chi desidera approfittare dell’offerta dovrà affrettarsi prima che le Mini Tin vadano esaurite.

