Timberland, 25% di sconto per la Festa della donna

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte della mattinata, vi segnaliamo ora che, in concomitanza dell’imminente Festa della donna, tradizionalmente fissata per l’8 marzo, sullo store Timberland sono arrivate delle offerte tutte declinate al femminile, con sconti imperdibili su di un’ampia gamma di calzature del brand, con tagli di prezzo del 25% su tutte le calzature disponibili, ed ottenibili grazie all’uso del codice WMN25.

Il bello è che l’offerta, per altro valida fino all’8 marzo 2021, permette l’utilizzo dello sconto anche su calzature eventualmente già scontate, offrendovi così l’occasione di acquistare un paio delle migliori scarpe sul mercato ad un prezzo da outlet, in quella che è un’occasione eccezionale per regalare (o regalarsi) un paio di scarpe di grande qualità, specie considerando che parliamo di Timberland, ovvero di uno dei pochi brand che ha davvero lasciato il segno nel settore, specie quando nel 1973 lanciò sul mercato l’ormai inimitabile “Yellow Boot“, diventato uno dei simboli del mondo delle calzature.

Va detto che quest’ultimo, purtroppo, non è tra i protagonisti della nuova tornata promozionale del marchio ma, tuttavia, sono diverse le calzature che potrete acquistare a buon prezzo, tutte caratterizzate da una qualità delle materie utilizzate a dir poco eccelsa, e con una buona varietà di modelli, adatti tanto all’outdoor, ambiente prediletto delle calzature Timberland, quando ad un outfit più casual, con scarpe basse in stile sneakers e modelli pensati per l’attività sportiva.

Insomma, l’offerta Timberland non teme davvero confronti e, complice lo sconto del 25% disponibile, di default, sulla gran parte della selezione di calzature da donna, potrebbe rappresentare un’ottimo spunto per un regalo utile e di qualità, motivo per cui – oltre alla nostra selezione di prodotti – vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale con tutti i prodotti in sconto, così che possiate selezionare quelli che più si addicono alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Per usufruire dello sconto del 25%, ricordati di utilizzare il codice sconto WMN25 prima di completare l’acquisto!

