Timberland: 50% di sconto + 20% extra acquistando due o più prodotti

Mentre su Amazon si concludono le “Offerte di Settembre”, vi segnaliamo in questo nuovo articolo che Timberland ha dato vita ad una nuova ed interessante iniziativa, che vi permetterà di acquistare i migliori capi d’abbigliamento e scarpe a prezzi decisamente contenuti, grazie a sconti fino al 50% e con la possibilità di ottenere un extra-sconto del 20% qualora acquistiate due o più prodotti, attraverso il codice sconto “MYEXTRA“.

Si tratta, dunque, di una promozione incredibile, che vi permetterà non solo di acquistare articoli di livello ma anche di compiere un ingente risparmio. Questa tornata di sconti, naturalmente, coinvolge prodotti sia per uomini che per donne, adatte sia alle stagioni calde che a quelle fredde, e con numerose soluzioni studiate per i più piccoli.

Come abbiamo specificato, le offerte sono davvero valide a prescindere dal tipo di abbigliamento. Infatti, qualora vi servisse un capo casual, potrete acquistare la camicia a quadri da uomo Indian River, nella sua colorazione verde, disponibile al prezzo di 45,00€ anziché 90,00€, oppure le sneakers Ripcord a 50,00€ al posto di 100,00€.

La promozione include anche un numero non quantificabile di articoli per donna. In questo caso, potrete considerare l’acquisto delle sneaker in mesh da donna Delphiville, nella loro colorazione viola, attualmente acquistabile a “soli” 50,00€ invece di 100,00€. In alternativa, ci sono anche le sneaker alte Ruby Ann a 60,00€ anziché 120,00€.

Insomma, prodotti eccellenti in grado di soddisfare qualsiasi persona. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in sconto, vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate scegliere il capo d’abbigliamento che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti e alla nostra piccola selezione, vi consigliamo anche di seguire i nostri quattro canali Telegram, dove vi terremo aggiornati rispettivamente su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon divertimento e buono shopping!

N.B.: Per poter riscattare il codice sconto “MYEXTRA” è necessario inserire nel carrello due o più prodotti e completare l’ordine!

