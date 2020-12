Timberland: fino al 50% di sconto nelle ultime offerte per il Cyber Monday

Il periodo degli sconti di Black Friday è Cyber Monday è ormai passato, e con la giornata di oggi, prima del mese di dicembre 2020, si comincia già a respirare l’aria delle feste, con il Natale ormai alle porte ed una comune gran voglia di passare in spensieratezza e allegria l’ultima grande festa di questo terribile 2020.

Eppure alcuni store sembrano non aver ancora finito di dire la loro, e non è raro imbattersi ancora oggi in prolungate offerte del recentissimo Cyber Monday che, a differenza degli anni scorsi, è andato ben oltre i limiti delle tipiche offerte tech, proponendosi con sconti che hanno invaso anche il mondo della gadgettistica, degli elettrodomestici e, soprattutto, dell’abbigliamento! E così, dopo le offerte di ieri a tema Geox, con sconti fino al 30% oggi – purtroppo – non più disponibili, vi segnaliamo oggi un’altra offerta a tema abbigliamento e calzature, con gli sconti per il Black Friday/Cyber Monday di Timberland, che propone ancora per oggi fino al 50% di sconto sui sui eccellenti prodotti!

Tra i più apprezzati brand di abbigliamento, e con all’attivo un campionario di prodotti fortemente incentrato sul vestiario autunnale e invernale, Timberland è diventato negli anni sinonimo di calzature solide ma bellissime, avendo lanciato sul mercato già nel 1973 il suo inimitabile “Yellow Boot“, uno scarponcino ispirato alle calzature da lavoro, nato come simbolo di una generazione che riscopriva l’avventura e l’aria aperta, l’esplorazione e il senso di libertà. Rimasto in produzione fino ad oggi, lo Yellow Boot è passato attraverso pochissime revisioni, tali che il suo design iconico è rimasto del tutto invariato ed è, ancora oggi, oggetto di copia da buona parte del mercato delle calzature a stivaletto.

Realizzato in pelle nabuk a marchio Better Leather, proveniente da una conceria classificata Silver per le sue pratiche di gestione sostenibile dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti, lo stivaletto Timberland è foderato in tessuto realizzato con almeno il 50% di bottiglie di plastica riciclata, ha una struttura impermeabile con cuciture termosaldate e mantiene del tutto inalterato, a distanza di quasi 50 anni, il suo spirito “avventuriero”, essendo perfetto tanto per un uso quotidiano quanto escursionistico. Comodo e dalla suola ammortizzata, lo Yellow Boot ha infatti non solo una soletta Soletta EVA ammortizzante, ma anche un sistema a tre strati per offrire supporto, sospensione e flessibilità alla suola, la quale è a sua volta in gomma “Gripstick”, per mantenere la stabilità al suolo ben salda anche in caso di pioggia o neve.

Insomma: una vera e propria icona del mondo dell’abbigliamento che, anch’essa in offerta, può essere vostra a soli 140,00€ rispetto agli originali 200,00€! Uno sconto del 30% che, specie considerando la bellezza iconica di queste scarpe che, in ogni caso, sono comunque solo un esempio di quella che è una proposta molto vasta e variegata che comprende, oltre alle calzature, anche diversi capi d’abbigliamento per lui e per lei perfetti per fronteggiare il prossimo inverno! Ciò detto, ricordandovi che le offerte Timberland scadranno con la giornata di oggi, vi lasciamo alla pagina ufficiale con tutti i prodotti in sconto, così che possiate selezionare quelli che più si addicono alle vostre esigenze… ed alle vostre tasche. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

