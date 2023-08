Nonostante molti italiani siano ancora in vacanza o siano in procinto di partire (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio), il giorno dell’anno che gli studenti temono di più in assoluto si sta avvicinando sempre di più: il rientro a scuola. A prescindere dal grado, ritornare fra i banchi comporta inevitabilmente dover acquistare del materiale che va dai classici diari e astucci ad articoli tecnologici come tablet e notebook. Ebbene, lo sapete che su Amazon potete comprare tutto ciò di cui avete bisogno a prezzi decisamente inferiori rispetto alle tradizionali cartolerie o librerie?

Nella sezione dedicata al “Back to School”, infatti, troverete qualsiasi cosa di cui potrebbero avere bisogno i vostri figli (o voi stessi, se frequentate le superiori o l’università), con sconti davvero ottimi. Dalla cancelleria agli zaini, passando per sedie da ufficio perfette per studiare da casa e strumenti musicali, il catalogo è super fornito, oltre che essere comodamente diviso in sezioni.

Inoltre, potrete anche ordinare i libri di testo direttamente su Amazon, spendendo così sicuramente meno rispetto alle classiche soluzioni e avendo la certezza che arrivino in tempi brevi, soprattutto se siete clienti Prime. Vi basterà, infatti, cliccare sulla sezione “libri di testo”, scegliere la vostra regione e provincia e successivamente selezionare la vostra scuola e classe. Dopodiché, vi apparirà la lista di tutti i testi da acquistare. Insomma, potrete dire addio a fare file chilometriche in libreria o ricevere i vostri ordini ben dopo l’inizio delle lezioni, affidandovi a un servizio molto più rapido e affidabile.

Infine, oltre ad avere prezzi ottimi, Amazon ha lanciato anche un concorso dedicato al rientro a scuola, che vi permetterà di vincere un buono regalo da 120,00€. Per partecipare all’estrazione sarà sufficiente recarvi nella pagina apposita (o cliccare il banner dalla homepage della sezione Back to School) e cliccare “accetta e procedi”. A fine settembre scoprirete, poi, se siete tra i fortunati vincitori!

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al Back to School. Vi suggeriamo di effettuare i vostri acquisto al più presto, dato che sia le scorte che le offerte potrebbero terminare a breve. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

