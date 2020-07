Tornano le offerte Philips HUE su Amazon: lampadine smart a prezzi imperdibili!

Vi segnaliamo che su Amazon sono tornate le offerte dedicate alle ambite lampadine Philips Hue, con sconti che vi permetteranno di acquistare in sconto molti dei prodotti del brand, a tutti gli effetti tra i marchi di punta nel settore dell’illuminazione domotica.

Con una linea di prodotti che vanta lampadine, strisce LED e diverse soluzioni di illuminazione, la gamma Hue di Philips ha portato sul mercato una numerosa serie di prodotti facilmente utilizzabili e di grande impatto nell’ambito dell’illuminazione domestica, contraddistinguendosi per l’ottima qualità dei prodotti, per la loro durevolezza e per lo straordinario rapporto qualità/prezzo che, per altro, non ha fatto che amplificarsi nel tempo grazie alle continue innovazioni di Philips. L’azienda, infatti, ha reso le sue lampadine ben più che meri orpelli tecnologici, studiando soluzioni che potessero concorrere non solo all’arredamento, ma anche al risparmio ed all’immersività, progettando soluzioni che potessero interagire anche con i contenuti multimediali di uso comune, come film e videogame, il tutto in modo naturale e con il minimo dell’impegno nelle impostazioni.

Qualitativamente eccelsa, la gamma Philips HUE è un must per chiunque voglia dare alla propria casa un tocco in più, potendo contare non solo sui vantaggi di un sistema di illuminazione intelligente, ma anche e soprattutto sulla garanzia di qualità Philips e, ovviamente, il controllo ottimale tramite remoto grazie alla apposita app. Ecco perché abbiamo pensato di proporvi quest’offerta, la cui selezione è abbastanza ampia da incontrare qualunque esigenza abitativa, sia un piccolo angolo dedicato all’intrattenimento che un sistema di illuminazione complesso. Senza indugiare oltre, dunque, abbiamo selezionato per voi quelle che, a nostro giudizio, sono le offerte più interessanti, con occasioni da cogliere davvero al volo.

Prima di lasciarvi alla pagina dei prodotti, tuttavia, vi ricordiamo inoltre che è attiva un’altra interessante promozione relativa alle lampadine smart Philips HUE! Se avete appena acquistato un qualunque dispositivo Alexa, infatti, potrete acquistare una lampadina Philips HUE al prezzo eccezionale di soli 4,99€, invece dei canonici 19,90€! Si tratta di una promozione che sarà disponibile fino al giorno 01 agosto 2020, il tutto semplicemente ordinando l’acquisto tramite il vostro dispositivo Alexa! Vi rimandiamo al nostro articolo relativo la promozione per i dettagli sulle modalità di acquisto e sulla promozione in sé.

N.B. le offerte Philips HUE sono parte della settimana dell’elettronica Amazon e, in quanto tali, potrebbero variare per numero e proposta nel corso della settimana dal 13 al 19 luglio 2020.

