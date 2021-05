Trapani a percussione | I migliori di maggio 2021

Dopo aver dato uno sguardo ai migliori trapani e agli avvitatori, è giunto il momento di focalizzare la nostra attenzione su un’altra tipologia di prodotti, vale a dire i trapani a percussione. Quest’ultima soluzione è l’ideale qualora si dovesse perforare una parete formata da un materiale resistente, di conseguenza per tutte quelle lavorazioni che richiedono più forza di perforazione (ferro e calcestruzzo, per intenderci ndR).

I trapani a percussione, tuttavia, possono essere utilizzati come semplici trapani avvitatori per effettuare tutte quelle lavorazioni semplici (avvitare/svitare viti) e perforare materiali leggeri, come il legno. In commercio ci sono tantissimi modelli, ciascuno caratterizzato da funzioni hardware differenti (wattaggio, autonomia e struttura), motivo per cui abbiamo pensato di proporvi una guida all’acquisto, sulla falsariga di quelli specificati nel precedente paragrafo.

Come punto di riferimento, prima di passare alla nostra rassegna dei migliori prodotti, è Amazon Italia. Abbiamo deliberatamente scelto lo store statunitense poiché garantisce un’ottima assistenza post-vendita (qualora vi fossero problematiche ndR), una ottima reperibilità dei prodotti e degli accessori e, infine, la spedizione veloce. Dunque, senza dilungarci troppo, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping.

I migliori trapani a percussione

Trapano a Percussione Meterk

Inauguriamo questa guida all’acquisto con un trapano a percussione sviluppato da Meterk. Include al suo interno un potente motore da 850 W in grado di fornire più coppia rispetto ai prodotti concorrenti e dunque può essere utilizzato per perforare pareti, acciaio, pietra, legno, e tanti altri materiali. Vanta anche due funzioni, perforazione e martello, che possono essere selezionate liberamente in base alle proprie esigenze. La funzione di perforazione può essere utilizzata su piastre in acciaio e legno, mentre quella martello può essere utilizzata su pareti. All’interno della confezione di vendita troviamo un trapano a percussione da 850 W Meterk, un misuratore di profondità, un’impugnatura supplementare e la garanzia di 24 mesi. Il suo prezzo di vendita è di circa 45 euro.

Black+Decker BEH850K-QS

Black+Decker è una realtà ormai consolidata in questo segmento di mercato, infatti tutti i suoi prodotti garantiscono alte performance, in tutti i settori. Tra questi vi citiamo il Black+Decker BEH850K-QS, un trapano a percussione da 850W che rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni e design compatto e maneggevole. Grazie alla sua elevata azione a percussione da 0-54.400 colpi al minuto il lavoro su muratura diventa facile e alla portata di tutti. Al suo interno c’è un motore a velocità variabile da 0-3.100 giri/min, che permette di avere un avvio controllato. Nella confezione di vendita sono presenti anche un’impugnatura laterale, sei punte e la valigetta. Il suo prezzo di vendita è di circa 65 euro.

Bosch Home and Garden PBH 2100 RE

Il trapano a percussione Bosch Home and Garden PBH 2100 RE è un martello perforatore compatto dalle prestazioni potenti. Affronta senza alcun sforzo qualsiasi materiale ed è dunque perfetto per qualsiasi utilizzo, grazie ai suoi 550 watt di potenza. La massa battente pneumatica Bosch da 1,7 Joule di potenza garantisce anche un lavoro efficiente, che si slega completamente dalla pressione esercitata. Questa azione permette di perforare senza problemi tutti i materiali, anche i più duri. Il suo design permette inoltre di lavorare con il massimo del comfort, mediante il suo design compatto, al rivestimento soft-grip e al suo peso ridotto (di soli 2,2 kg). Qualora foste interessati, il suo prezzo di vendita è di circa 90 euro.

Bosch Professional GSB 13 RE

Bosch Professional GSB 13 RE è un altro prodotto appartenente alla già completa scuderia di Bosch. Con una potenza di 1.300 watt ed una potenza erogata di 695 Watt, il GSB 21-2 RCT Professional rappresenta uno dei migliori trapani a percussioni mai creato in circolazione. Vanta una coppia elevata che arriva fino a 43 Nm, che permette a questo trapano di essere utilizzato per tutte quelle applicazioni più gravose con diametri di grandi dimensione. Tra le sue caratteristiche, troviamo anche il sistema Constant Electronic di Bosch, che assicura la possibilità di lavorare in modo confortevole, mantenendo il numero di giri costante, in tutte le circostanze. Rispetto ai precedenti prodotti, questo trapano è disponibile ad un prezzo superiore ai 100 euro.

Trapano Avvitatore con batteria TECCPO

Chiudiamo la guida all’acquisto con il trapano TECCPO con funzione di percussione. Le sue caratteristiche tecniche prevedono un motore brushless da 60Nm, che permette di effettuare qualsiasi lavoro senza attriti interni, permettendo dunque al prodotto di erogare fino al 50% di potenza in più. Perciò può essere utilizzato per trapanare viti in metallo, legno, cemento e tanti altri materiali. Come specificato, il trapano in questione possiede 3 funzioni (trapano, cacciavite e trapano a percussione), 21 Posizioni regolazione della coppia, due velocità variabili (0-500/0-2000 giri/min). Essendo un trapano avvitatore, all’interno della sua confezione ci sono anche due batteria da 18V che garantiscono una buona autonomia. Il prezzo di vendita per aggiudicarsi questo gioiellino è 149,99 euro.

Come scegliere i migliori trapani a percussione

Dopo aver dato uno sguardo alla rassegna di prodotto e come nel nostro precedente articolo, dedicato ai migliori trapani avvitatori, vi spieghiamo di seguito le specifiche tecniche da tenere in considerazione nei trapani a percussione. Senza indugiare oltre, le specifiche sono:

Potenza e Velocità

Struttura e Sicurezza

Accessori

Potenza e Velocità

Quando si parla di potenza si pensa alla forza bruta. Si tratta di un aspetto assai fondamentale e da tenere in considerazione prima di effettuare un acquisto del genere. Al giorno d’oggi è indispensabile possedere un trapano a percussione capace di raggiungere 1500-2000 giri al minuto, un punteggio che vi consente di forare qualsiasi materiale.

Struttura e Sicurezza

La struttura di un trapano a percussione dev’essere solida e deve garantire una buona ergonomia. Se un trapano assicurasse un buon grip, la sicurezza sarebbe sicuramente al top, perché si prevengono tutte quelle problematiche come lo scivolamento.

Accessori

Acquistare un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo è importante, ma un’altra caratteristica fondamentale è la dotazione iniziale di accessori. Per tanto, vi consigliamo di acquistare trapani a percussione con qualche accessorio nella confezione, per poter risparmiare qualche soldino in più dal vostro eventuale e futuro acquisto.