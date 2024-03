Trapano percussore Makita a SOLI 121€ completo di accessori!

Se avete una certa passione per il fai da te e, per questo, siete alla ricerca di un trapano funzionale e ben fatto, magari anche già provvisto di un ampio set di accessori, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa ottima offerta Amazon, relativa all'ottimo trapano percussore Makita che, grazie ad uno sconto del 14%, potrà essere vostro a soli 121,06€ rispetto al prezzo originale di 140,01€, comprensivo di oltre 70 accessori, e con inclusa una solida valigetta per il trasporto!

Trapano percussore Makita, chi dovrebbe acquistarlo?

Il trapano percussore Makita si rivela un'opzione eccellente per gli amanti del fai da te e per quei professionisti che necessitano di uno strumento duraturo, potente e versatile per i loro lavori. Grazie alla sua funzione di foratura e percussione, si adatta perfettamente a diverse tipologie di materiali, rendendolo uno strumento indispensabile sia per installazioni domestiche che per cantieri professionali. La configurazione con un mandrino autoserrante da 13 mm e la scelta tra rotazione semplice o rotazione con percussione lo rendono adatto ad un'ampia gamma di applicazioni, dalla semplice foratura di legno o metallo fino a interventi più impegnativi su materiali duri come il calcestruzzo.

Come detto in apertura, inoltre, questo trapano è inclusivo di un set di ben 74 accessori, inclusi punte, inserti esagonali e altro, e assicura una vasta flessibilità e preparazione per affrontare qualsiasi tipo di lavoro senza necessità di acquisti aggiuntivi. Oltre a ciò, parliamo di un trapano con un'ottimo rapporto qualità/prezzo se si considerano soprattutto le sue performance tecniche. Esso, infatti, dispone di una velocità regolabile fino a 3.200 giri/min, di un telaio robusto dotato di un interruttore elettronico, oltre che di un eccellente grip, che vi renderà comodo e, soprattutto, sicuro, qualsiasi lavoro in muratura.

Il trapano percussore Makita è, insomma, uno strumento ad alte prestazioni, dotato di un potente motore da 710 W, e ideale per forature con e senza percussione. Parliamo di un articolo ottimo per il fai da te come per i professionisti e che, a questo punto, vi consiglieremmo di acquistare subito, approfittando dello sconto Amazon che lo propone, completamente accessoriato, a soli 121 euro!

Vedi offerta su Amazon