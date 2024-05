È il momento perfetto per recuperare Assassin's Creed Origins e Odyssey su PS4: sono scontati del 10%!

Aspettate con entusiasmo il debutto del trailer di Assassin’s Creed Shadows da Ubisoft, previsto per le 18:00 di oggi? Bene, Amazon ha in serbo per voi, appassionati della serie, una promozione da non perdere. Solo per oggi, avete la possibilità di aggiudicarvi un set esclusivo contenente Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey per la vostra PS4 con uno sconto del 10%, pagandolo solo 44,90€!

Cofanetto Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle che combina Assassin’s Creed Origins e Odyssey è perfetto per chi desidera aggiornarsi sugli ultimi sviluppi della serie Assassin’s Creed. Con Origins, vi calerete nei panni di Bayek, esplorando le radici della confraternita degli Assassini nell’incantevole scenario dell’Egitto antico. Nonostante sia meno vasto rispetto ai capitoli successivi, come abbiamo evidenziato nella nostra analisi, Origins vanta una narrazione avvincente e fonde abilmente l’azione stealth tipica di Assassin’s Creed con nuovi elementi RPG.

Passando a Odyssey, vi troverete nell’epoca dell’Antica Grecia, il primo gioco della serie a presentare una mappa di proporzioni colossali, che sarà poi superata da Valhalla. Come abbiamo rimarcato nella nostra recensione, Odyssey è un titolo che vi terrà impegnati per oltre cento ore, grazie a un’ampia varietà di attività e a un mondo aperto di proporzioni straordinarie. Avrete la libertà di impersonare Alexios o Kassandra, immergendovi in un’epoca storica ricca di combattimenti, legami con la storia degli Assassini e paesaggi da togliere il fiato.

Approfittando dell’offerta di oggi, acquistare insieme Origins e Odyssey rappresenta un’opportunità imperdibile per quei giocatori che vogliono recuperare il tempo perso e tornare al passo con le vicende di Assassin’s Creed.

Vedi offerta su Amazon