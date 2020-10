Tre film a soli 18€ su IBS

Vi segnaliamo che su IBS è in corso un’interessante iniziativa dedicata agli appassionati di cinema. Fino al 20 dicembre sarà infatti possibile acquistare 3 DVD o Blu-Ray a soli 18€. Con centinaia di film di ogni genere coinvolti nella promozione, c’è sicuramente qualcosa che renderà ancora più piacevoli le vostre serate!

Tra i tanti film in promozione pronti ad arricchire il vostro scaffale ci sono soprattutto capolavori del passato. Tra questi vogliamo suggerirvi i film della celebre coppia Bud Spencer e Terence Hill: i due attori italiani amici nella realtà e compagni di scazzottate sul set sono in promozione da IBS con film del calibro di Pari e dispari, I due superpiedi quasi piatti e altri ancora che potete trovare a questa pagina. E per cambiare completamente genere, ecco a voi La corazzata Potëmkin: anche solo averlo sullo scaffale accanto alla vostra collezione di film di Paolo Villaggio potrebbe provocare molta ilarità tra gli amici, ma sappiate che la corazzata Potëmkin a livello internazionale è considerato una delle produzioni cinematografiche più importanti ed influenti nella storia del cinema e offre uno stralcio della Russia dell’epoca con grande chiarezza e forza e provocare ancora emozioni forti sebbene sia un film del 1926.

I film che potete acquistare da IBS sono centinaia e per questo vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per trovare il titolo più adatto ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti da cinefili vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

I film in promozione per categorie

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte