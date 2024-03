Il popolare Trivial Pursuit è in OFFERTA su Amazon a SOLI 28€!

Se siete appassionati dei giochi da tavolo classici, non potete lasciarvi sfuggire il Trivial Pursuit, un titolo che non può mancare nella vostra collezione. Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, potete acquistare oggi il Trivial Pursuit Edizione Classica a soli 27,99€, anziché 34,89€, con uno sconto del 20%. Questa versione del gioco è perfetta per giocatori dai 16 anni in su e può coinvolgere da 2 a 4 partecipanti. Offrendo divertimento e un'immersione nella cultura attraverso diverse categorie di domande, il Trivial Pursuit è l'ideale per riunire amici e famiglia per serate all'insegna della competizione intellettuale e del divertimento.

Trivial Pursuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trivial Pursuit è consigliato a tutti coloro che amano mettere alla prova la propria conoscenza generale in un'atmosfera divertente e stimolante. Con sei diverse categorie di domande, tra cui Geografia, Intrattenimento, Storia, Arte e Letteratura, Scienza e Natura, Sport e Tempo Libero, questo gioco offre 2400 domande che garantiranno ore di intrattenimento senza fine.

Adatto sia agli amanti della cultura generale che a chi desidera imparare giocando, il Trivial Pursuit è un classico intramontabile che offre un'esperienza coinvolgente per giocatori di tutte le età. Con un design retrò che ricorda gli anni '80, aggiunge un tocco di nostalgia per gli appassionati del genere. La scatola contiene tutto il necessario per iniziare a giocare, compreso un tabellone, 400 carte con domande, un dado, sei supporti per cunei e 36 cunei segnapunti.

Cogliete l'opportunità offerta dalle Offerte di Primavera di Amazon e aggiungete il Trivial Pursuit alla vostra collezione di giochi da tavolo. Con un prezzo promozionale di 27,99€, questo gioco garantisce ore di divertimento educativo e sfide avvincenti per tutta la famiglia. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e approfittate dell'offerta per vivere serate indimenticabili all'insegna della cultura e del divertimento.

