Avere con sé il giusto trolley quando si intraprende un breve viaggio è fondamentale. Che vi spostiate in auto o in treno, in pullman oppure in aereo, non potrete fare a meno di portarvi dietro un bagaglio a mano comodo e affidabile.

Tuttavia, la scelta del vostro prossimo trolley potrebbe rivelarsi più ardua del previsto. Il web abbonda di modelli che differiscono tra loro per moltissimi aspetti e, mai come in questo caso, sono proprio i dettagli a fare la differenza. Raccogliendo qualche informazione, vi accorgerete che non esiste un trolley ideale a priori: ciascun modello è infatti pensato per venire incontro a esigenze e abitudini diverse.

Ecco perché abbiamo stilato una guida ai migliori trolley in circolazione. I modelli che vi presentiamo sono stati scelti per tipologia e rapporto qualità-prezzo, così da aiutarvi a scegliere il prodotto più adatto a voi senza incorrere in spiacevoli sorprese.

Trolley | I migliori del 2022

American Tourister Soundbox Spinner S | Miglior trolley rigido

Acquistare un prodotto American Tourister significa andare sul sicuro. E difatti è praticamente impossibile rimanere insoddisfatti dal Sounbox Spinner S: è un trolley realizzato in polipropilene munito di una solida chiusura a zip e funzione di espandibilità per una capienza totale di 41 litri. Il materiale usato per il rivestimento esterno rende questo bagaglio a mano leggero e al tempo stesso resistente, mentre il sistema a doppie ruote scorrevoli spinner vi consentirà di trasportare il trolley in totale comodità ovunque andrete. Il tutto senza rinunciare alla sicurezza (l’immancabile chiusura a combinazione a 3 cifre TSA) e al design (è disponibile in dieci diversi colori).

Bagaglio a mano Bontour | Miglior trolley qualità-prezzo

Per chi intende procurarsi un trolley di qualità ma deve tenere d’occhio il budget, il bagaglio a mano di Bontour funziona da compromesso perfetto. Con una spesa ragionevole, metterete mano a un trolley rigido con sistema di ruote silenzioso a 360° e manico telescopico. Il rivestimento esterno è 100% in ABS, ottimo sia per scongiurare graffi durante gli sballottamenti che per proteggere il carico dagli urti. L’interno prevede una fibbia incorporata per tenere fermi gli oggetti, oltre che un’ampia tasca divisa in scomparti e munita di cerniera: potrete separare i vostri effetti come meglio preferite, senza correre il rischio di ritrovarli mischiati tra loro.

Samsonite Base Boost Spinner S | Miglior trolley morbido

Se siete in cerca di un trolley di altissima qualità ma preferite la tipologia morbida a quella rigida, il Samsonite Base Boost Spinner S è ciò che fa per voi. Samsonite ha ideato questo modello per garantire ai viaggiatori resistenza, protezione e leggerezza, senza però sacrificare lo stile: il solido rivestimento esterno del trolley è impreziosito da logo, tirelli e alcune piccole decorazioni in metallo. La tasca esterna è molto capiente e provvista di un apposito lucchetto. La chiusura principale a doppia cerniera è invece rinforzata dalla tecnologia TSA. L’interno, rivestito in tessuto morbido ma resistente, è provvisto di una fibbia elastica e di una grande tasca con zip e retina protettiva.

Bagaglio a mano ORMI | Miglior trolley economico

Se dovete procurarvi assolutamente un trolley e il vostro budget è limitato, puntate sul bagaglio a mano Ormi. Con meno di 40€ avrete una valigia in poliestere provvista di maniglia telescopica, chiusura a combinazione numerica e rivestimento antigraffio, impermeabile e ultraleggero. Il sistema a due ruote consente di spostare il trolley con la massima comodità e, qualora ci fosse bisogno di sollevarlo, potrete affidarvi anche al supporto della maniglia superiore. L’interno è composto di due fibbie e una tasca con chiusura zip separata. La forza del trolley Ormi consiste nel mettere a vostra disposizione ciascuna delle funzionalità base che un bagaglio a mano dovrebbe possedere, il tutto a un prezzo a dir poco stracciato.

Hauptstadtkoffer Boxi | Miglior trolley da cabina

Le compagnie aeree, si sa, sono molto esigenti, e non adottano tutte le stesse politiche riguardo le dimensioni del bagaglio a mano. Se volete andare sul sicuro ed evitare che il vostro trolley finisca nonostante tutto nella stiva, vi serve il Boxi di Hauptstadtkoffer: con i suoi 55x35x20 cm si impone come un trolley a prova di stiva, che potrete imbarcare con voi anche sui voli con norme estremamente esigenti. Ma i pregi del Boxi non finiscono qui, oltre a essere omologato per tutte le compagnie aeree vanta un rivestimento rigido infrangibile in ABS, manico telescopico a 2 livelli, lucchetto TSA e interno con doppio fondo a prova di strappo. Insomma, è il sogno segreto di ogni passeggero che si rispetti.

Come scegliere il trolley

Che siate soliti viaggiare per lavoro, per svago o vi affidiate alle intramontabili vacanze last-minute, non potrete fare a meno di possedere un trolley. E anche se non vi spostate di frequente, avere il trolley giusto al momento giusto è fondamentale. Di solito, quando si pensa alla scelta di un bagaglio a mano vengono subito in mente i viaggi in aereo. Sappiate che non è necessariamente così: i trolley sono ottime valigie anche per brevi viaggi nel weekend in auto o in treno. Sono pratici, leggeri ed entrano un po’ dappertutto. Certo, vi permetteranno di portare con voi meno oggetti di una normale valigia, ma sono imbattibili per versatilità.

Il nostro primo consiglio è dunque di scegliere il trolley in base alle vostre esigenze e abitudini, anziché affidarvi semplicemente al marchio più gettonato o al prodotto meglio recensito. I trolley sono articoli molto personali, e per questo dovrete sapere esattamente cosa cercate prima di procedere all’acquisto.

Se invece dovete viaggiare in aereo e intendete utilizzare il trolley come bagaglio a mano sarà essenziale dare prima un’occhiata ai precisi standard imposti dalle compagnie aeree. Ad occhio, la misura ideale di un bagaglio a mano è grossomodo simile a quella di un normale zaino, con una capienza che si aggira intorno ai 25/30 litri. Tuttavia, per una valutazione più precisa delle misure consentite per i viaggi in aereo dovrete basarvi sul peso e sulle dimensioni esatte del trolley.

Per quanto riguarda il peso, la maggior parte delle compagnie aeree consente di portare in cabina un trolley che si aggiri tra gli 8 e i 10 kg. Come vedremo successivamente, questa variabile è notevolmente influenzata dal peso del bagaglio a mano da vuoto. Rispetto alle dimensioni, la misura standard del trolley è di circa 55x40x20 cm (anche se vi consigliamo di consultare sempre le norme della compagnia di volo con cui viaggerete, dato che le stime tendono a variare tra un’azienda e l’altra).

Tipologia e materiale

Più il bagaglio a mano sarà pesante da vuoto, meno oggetti potrete inserirvi. Da questo punto di vista, i trolley si dividono in due grandi categorie, rigidi e morbidi. A prescindere dalla tipologia di valigia tuttavia, è sempre bene affidarsi alla qualità prima di tutto: per quanto tendenzialmente compatto, un trolley rigido scadente rischierà di rompersi se sottoposto a eccessiva pressione, mentre un trolley morbido troppo economico rischierà di sporcarsi facilmente o, peggio, di lacerarsi. In generale, il rivestimento esterno del trolley dovrebbe essere sempre abbastanza solido da assorbire gli urti. Alcune compagnie aeree sono molto tassative sul regolamento per portare in cabina i bagagli mano, se pertanto vi capiterà di sforare con le dimensioni o il peso e dovrete imbarcarlo in stiva, vi converrà avere con voi un trolley sufficientemente resistente.

I trolley rigidi tendono a durare a lungo nel tempo, ma alcuni modelli potrebbero risultare piuttosto pesanti per i vostri gusti. Di norma, sono composti in ABS, polipropilene o policarbonato. L’ABS è il materiale prediletto di chi ricerca la leggerezza. Anche se non offre il massimo della protezione, questo polimero termoplastico vi consentirà di avere a disposizione un bagaglio a mano dalla struttura meno pesante e dunque, in termini di norme aeroportuali, più capiente. Se invece preferite puntare tutto sulla resistenza e non avete il problema del peso, vi conviene dare un’occhiata ai trolley in policarbonato. Il vostro bagaglio a mano conterrà meno oggetti, ma li custodirà con la massima cura. Infine, gli indecisi andranno a colpo sicuro scegliendo il propilene, un ottimo compromesso che assicura notevole flessibilità senza rinunciare alla protezione.

Per quanto riguarda i trolley morbidi, i materiali più comuni sono la microfibra, il nylon, il poliestere e – per i più esigenti – la pelle. A differenza dei loro cugini rigidi però, i trolley morbidi non presentano distinzioni nette tra i vari materiali – almeno non da influire significativamente sul peso. Il loro principale vantaggio è che, oltre a essere leggeri, sono quasi tutti espandibili (possono dunque aumentare la loro capienza fino al 25% in più).

Maniglie e ruote

Ciò che distingue un bagaglio a mano da tutti gli altri tipi di valigie è senza alcun dubbio la praticità. Un trolley piccolo che si trasporta con la stessa fatica di una grande valigia non serve a nessuno. E per assicurarsi che un trolley sia maneggevole bisogna prestare attenzione a due componenti in particolare: le maniglie e le ruote.

Non è sempre detto che un trolley leggero sia anche semplice da sollevare o trasportare. Perché ciò sia possibile, scegliete un modello con delle maniglie robuste e funzionali. La migliore opzione per il sollevamento è quella a due maniglie, una superiore e una laterale. In genere, la fattura delle maniglie richiama quella del trolley: le troverete in plastica nei modelli rigidi, in tessuto in quelli morbidi. Analogamente, la maniglia da traino dovrebbe essere altrettanto maneggevole e solida, oltre che abbastanza alta da consentirvi di assumere una postura naturale durante il trasporto. Il top di gamma in questo caso sono le cosiddette maniglie telescopiche, che una volta richiuse aderiscono completamente al bagaglio senza sporgere.

Le ruote sono una caratteristica frequentemente sottovalutata nella scelta del bagaglio a mano. Si tende a credere che, trattandosi di valigie leggere, il grosso della praticità riguardi le maniglie. Tuttavia, le cose non stanno esattamente così: le ruote sono una componente fondamentale per decretare la praticità del vostro prossimo trolley. Al di là del materiale (gomma o plastica) e del numero (2 oppure 4), le ruote dovrebbero sempre essere scorrevoli e silenziose, in modo da agevolare il trasporto del trolley ed evitare fastidiosi rumori durante gli spostamenti. Se siete in aeroporto e dovete passare velocemente da un terminal all’altro per il cambio del volo, un buon sistema di ruote vi permetterà di muovervi più agevolmente, così da non rischiare di perdere l’aereo successivo.

Molti modelli montano ormai il sistema spinner da 4 ruote con rotazione a 360°, ideale per barcamenarsi nei corridoi stretti del treno o quando si è pigiati nella coda di un check-in. Un ulteriore vantaggio delle 4 ruote è che non dovrete sollevare o inclinare il trolley, scaricando così tutto il peso dalla schiena.

Sicurezza e interni

La chiusura del trolley deve essere affidabile: nessuno di voi vuole rischiare di essere derubato o di seminare i propri effetti personali per strada. Oggi, i migliori modelli in circolazione sono quasi tutti dotati della tecnologia TSA, un lucchetto con combinazione a 3 cifre che può essere aperto con un’apposita chiave dagli agenti aeroportuali per il controllo del bagaglio. Ma la sicurezza non riguarda solo la superficie esterna del trolley. Per evitare il rischio di danneggiare o sparpagliare gli oggetti che inserite nel bagaglio a mano, vi servirà una fodera realizzata in tessuto morbido ed elastico: oltre che per recuperare senza difficoltà ciò che vi serve, un interno ben organizzato mantiene il contenuto in ordine, non stropiccia gli abiti e non fa traballare i dispositivi tecnologici come portatili o tablet. Se siete soliti riempire il trolley fino all’orlo, munitevi di un modello provvisto di scomparti con cerniere lampo, ne guadagnerete in ordine e flessibilità del carico.