Trova il biglietto d'oro e vinci 100€ al giorno con Amazon Fresh!

Amazon lancia un’iniziativa imperdibile per celebrare le festività: "Trova il biglietto d’oro e vinci 100€ al giorno". Fino al gennaio 2025, ogni acquisto effettuato su Amazon Fresh vi permette di partecipare all’estrazione giornaliera di un buono spesa del valore di 100€. Questi buoni saranno utilizzabili per i vostri futuri ordini su Amazon Fresh, regalandovi un’esperienza di spesa ancora più conveniente e piacevole. Un’occasione unica per unire praticità e risparmio durante il periodo più magico dell’anno!

Vedi offerta su Amazon

Amazon Fresh, perché approfittarne?

Partecipare è semplicissimo: basta effettuare un acquisto su Amazon Fresh all’interno del periodo promozionale e, se sarete fortunati vincitori, troverete un biglietto d’oro all’interno delle vostre borse. Questo biglietto conterrà un codice sconto individuale, oltre alle istruzioni per utilizzarlo correttamente. Non dimenticate di controllare con cura tutti i vostri sacchetti: il vostro premio potrebbe essere proprio lì, tra la spesa di tutti i giorni!

Le estrazioni sono giornaliere, ma ricordatevi che il concorso prevede alcune esclusioni. Non saranno effettuate estrazioni il 25 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025, ma per tutti gli altri giorni potrete partecipare di nuovo effettuando un nuovo ordine. In totale, verranno assegnati 32 codici promozionali del valore di 100€ ciascuno, rendendo l’iniziativa ancora più speciale per chi ama fare la spesa comodamente da casa.

Non perdete l’opportunità di trasformare i vostri acquisti in una chance di vincere: verificate che il vostro CAP sia coperto dal servizio Amazon Fresh e iniziate a fare shopping! Con un po’ di fortuna, il biglietto d’oro potrebbe rendere le vostre feste ancora più luminose.

Vedi offerta su Amazon