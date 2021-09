TunnelBear: una VPN di qualità a meno di 3 euro al mese!

Continua senza sosta la nostra rassegna alla ricerca di quelle che sono le migliori offerte presenti sul mercato delle VPN sicché, dopo le proposte degli ultimi giorni, torniamo oggi a parlare di un’azienda che, forse troppo a lungo, è stata assente dai nostri radar. Stiamo parlando di TunnelBear che, a differenza di molti competitor, si propone non con una promo su di un pacchetto da massimo 2 anni, ma con uno sconto che riguarda nientemeno che il pacchetto d’abbonamento triennale, il tutto con un costo per mese davvero ridicolo: appena 3,33 dollari al mese, ovvero meno di 3 euro!

Stiamo parlando di un’offerta ottima, che vi permetterà di sottoscrivere 3 anni di servizio di TunnelBear con uno sconto applicato pari al 67%, in quello che è comunque solo uno dei 3 pacchetti disponibili. Qualora, ad esempio, 3 anni fossero troppi, potrete contare anche sulla promozione relativa all’abbonamento annuale, il cui prezzo è invece di 4,99$ al mese, ovvero 4,22€, con uno sconto applicato pari al 50%.

Un’offerta davvero ottima, soprattutto se si considera che TunnelBear, è tra le preferite della rete per ciò che concerne le VPN premium, grazie soprattutto alla sua incredibili accessibilità che, di fatto, la rende la scelta ideale per gli utenti alle prime armi. Ciò detto, prima di lasciarvi alla consultazione delle offerte TunnelBear, ci preme ricordarvi che, qualora siate all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

