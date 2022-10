Se state cercando dei prodotti ideali per prendervi cura della casa, per riarredarla oppure per riscaldarla, vi consigliamo di dare un’occhiata alla promozione disponibile da eBay, valida solo fino al 30 ottobre. L’offerta disponibile sullo store è proprio ciò che fa al caso vostro, poiché non solo avrete a disposizione stufe e caminetti di vario genere ma anche grandi e piccoli elettrodomestici di ogni tipo, in ribasso del 20%! Per ottenere lo sconto vi basterà semplicemente utilizzare il codice CASA22!

Una volta messi tutti i prodotti nel carrello dovrete solo copiare e incollare il coupon nell’apposito box e, subito dopo, il totale scenderà automaticamente prima del checkout! Potrete decidere cosa acquistare tra articoli Samsung, Candy, Homcom e molto altro ancora. Per questo, dato che stiamo parlando di offerte imperdibili, in grado di soddisfare tutte le vostre necessità, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i ribassi fintanto che sono così vantaggiosi!

Come vi abbiamo anticipato, su eBay potrete trovare un’intera sezione di articoli a vostra disposizione e, ovviamente, aderenti alla promozione in corso. Potrete decidere cosa acquistare tra numerosi elettrodomestici da cucina, partendo da forni a microonde fino a friggitrici e bollitori, entry level oppure top di gamma. In alternativa avrete ben due categorie interamente dedicate al riscaldamento indoor che vi permetteranno di decidere, per budget e per modello, il prodotto ideale secondo le vostre specifiche necessità.

O, ancora, avrete a disposizione un parterre vastissimo per l’arredo di tutte le vostre stanze: a partire dalla stanza da letto fino al soggiorno e ovviamente anche al bagno. Dunque, avrete la possibilità di acquistare tutto questo in sconto del 20%, come unica accortezza dovrete aggiungere al carrello un totale di prodotti dal valore di almeno 20€, un sconto massimo di 100€ e un massimo di 3 utilizzi. Per tutte le altre informazioni, tra termini e condizioni d’acquisto, vi lasciamo alla nostra lista finale!

Invece, nel caso stiate cercando qualche capo in super sconto nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina eBay generica, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon CASA22 nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Termini e condizioni

Codice: CASA22

Valore Coupon: 20%

Sconto massimo per utilizzo: 100€

Utilizzi: 3 per ogni utente

Spesa minima per utilizzo: 20€

Inizio: 17 ottobre 2022 ore 9:00

Fine: 30 ottobre 2022 ore 23:59

ore 23:59 Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!