Ubisoft: fino all’80% di sconto sui Season Pass, DLC e contenuti extra

Vi è mai capitato di veder scorrere i titoli di coda di un videogioco e desiderarne ancora? Se avete risposto affermativamente alla precedente domanda vi farà decisamente piacere sapere che sull’Ubisoft Store sono in sconto fino all’80% i Season Pass e i DLC di alcune delle opere più celebri del publisher transalpino. Un’occasione da non perdere, per dare ancora vita a qualche titolo che tanto ci ha divertito.

Ad essere disponibili a prezzo di saldo sono anche i Season Pass di alcuni tra i più recenti giochi di Ubisoft. A soli 29,99 euro sono infatti ad esempio disponibili all’acquisto sull’Ubisoft Store sia quello di Watch Dogs Legion che quello di Immortals Fenyx Rising. Molto interessanti anche i prezzi dei Season Pass di Assassin’s Creed Origins e Assassin’s Creed Odyssey, con lo store che ci permette di portarceli a casa a soli 16 euro l’uno.

Le offerte fino all’80% su Season Pass e DLC sull’Ubisoft Store sono però anche molte altre. Potete trovare le più interessanti nella lista qui sotto e l’elenco completo comodamente nel link di seguito.

» Clicca qui per tutti i titoli in sconto sull’Ubisoft Store «

