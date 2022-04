Ubisoft ci ha regalato nel corso degli anni una lunga serie di grandi esperienze, longeve e dotate di innumerevoli cose da fare. Basti ad esempio pensare agli ultimi Assassin’s Creed o alle mappe di Ghost Recon, senza dimenticare ovviamente l’apprezzata serie Anno o The Crew. Insomma, tanti giochi lunghi e completi, che vengono resi ancor più corposi da espansioni che aggiungono contenuti, storia e meccaniche inedite.

Proprio su questi contenuti aggiuntivi l’Ubisoft Store ha lanciato in questi giorni una lunga serie di offerte, che permette di mettere le mani su molti DLC per le principali saghe della casa transalpina con sconti che arrivano fino al 75%. Un’ottima occasione, insomma, per rimpinguare la propria collezione digitale a un prezzo di saldo.

Tra i contenuti aggiuntivi in sconto sull’Ubisoft Store è possibile trovare anche il recente e corposo Assassin’s Creed Valhalla L’alba del Ragnarok. Un’espansione longeva e di livello, che nella nostra recensione abbiamo definito come: “la più grande espansione mai creata per la serie“. Un qualcosa, insomma, che ben val la pena recuperare a poche settimane dal lancio in grande offerta.

I contenuti aggiuntivi in sconto sull’Ubisoft Store fino al 75% sono però anche molti altri e tra di essi possiamo trovare espansioni per Far Cry 6, The Crew 2, Anno 1800 e molti altri ancora. Il nostro consiglio, se siete interessati, è quello di approfittarne subito, visto che tali offerte sono limitate nel corso del tempo. Seguendo comodamente il link qui sotto potete trovare l’elenco completo dei DLC scontati.

