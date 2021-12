Un calendario dell’avvento… con le birre?! Bellissimo e lo trovi su Amazon!

ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Ancora alla ricerca del regalo di Natale perfetto? Lo capiamo! Del resto questi sono i giorni dedicati allo shopping, alla ricerca… ed al panico. Per questo riteniamo che, tra una caccia e l’altra sia il caso che vi prendiate una pausa.

Il nostro suggerimento? Allentate lo stress del Natale con questo splendido calendario dell’avvento, acquistabile su Amazon e… tutto a base di birra! Stiamo parlando di una scatola con all’interno ben 24 birre, tutte diverse sia per etichetta che per gusto, una per ogni giorno del mese che ci separa dalla vigilia! Un vero e proprio calendario dell’avvento, che ora ha ancora senso acquistare visto l’inizio recente del mese di dicembre.

Il prezzo? Appena 49,90€! Il che significa che pagherete ogni singola bottiglia poco più di 2 euro! Non male se si considera che il calendario è prodotto da HOPT, azienda che è leader incontrastata in questo tipo di prodotti, ed ha immesso sul mercato alcune delle più apprezzate confezioni regalo basate sul luppolo. Ogni anno le “experience” proposte da HOPT vanno letteralmente a ruba, ed è molto difficile riuscire a reperire questi calendari dell’avvento ad un prezzo accettabile. Il fatto, poi, che siano disponibili su Amazon rende il tutto ancora più appetibile!

Ovviamente c’è uno stretto riserbo sulle birre contenute al suo interno (non vorrete mica rovinarvi la sorpresa!), ma vi basti sapere che si tratta di bottiglie tutte diverse, provenienti da produttori europei, e che includono sia sapori classici come la blanche, weiss e IPA, sia esperienze decisamente più particolari ed esotiche, con sapori speziati, fruttati, affumicati e non solo!

Il calendario dell’Avvento HOPT, come capirete, è un vero e proprio must. La selezione all’interno è sempre di qualità egregia, il packaging è di qualità, ed il prezzo a cui Amazon lo propone è a dir poco imperdibile! Avvento o meno, si tratta comunque di un regalo che qualsiasi amante della birra apprezzerebbe, anche sotto l’albero come box regalo e, per questo, è impossibile non suggerirvi di dargli un’occhiata! Considerate, inoltre, che questo prodotto viene generalmente venduto attorno agli 80 euro, ed il fatto che su Amazon costi così poco non fa che rendere il tutto più appetibile.

Qualora poi questo calendario dell’avvento non facesse per voi, vi suggeriamo di dare un’occhiata anche alle altre innumerevoli proposte che Amazon ha messo in piedi per questo Natale 2021, e che potete raggiungere direttamente tramite questo link alla pagina dedicata.

