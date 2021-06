Un mondo di tecnologia in offerta nel Red Friday di Mediaworld!

Come un fulmine a ciel sereno, Mediaworld ha inaugurato la sua controproposta al Black Friday invernale, vale a dire il Red Friday. Questa iniziativa, valida fino al prossimo 30 giugno, permetterà a tutti gli interessati di acquistare tanta tecnologia come elettrodomestici, notebook e smartphone, a prezzi decisamente vantaggiosi con la possibilità di dilazionare il pagamento mediante un finanziamento a tasso zero!

Moltissimi sono i prodotti attualmente in promozione ma, tra le varie offerte, vogliamo soffermarci su quella dedicata al notebook Samsung Galaxy Book S, che potrete acquistare non più alla cifra di 1.229,00€ ma bensì a 799,00€, grazie ad uno sconto di 430,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico. Si tratta di un dispositivo dalle ottime specifiche tecniche, che saprà accontentare soprattutto professionisti e studenti universitari.

Galaxy Book S si presenta con un design leggero e compatto, grazie ad un corpo realizzato interamente in alluminio, consentendo dunque di portarlo con sé facilmente. Invece, al suo interno troviamo un processore Intel Core i5-L16G7 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna SSD. Mentre, sul lato frontale c’è un display LED da 13,3 pollici con una risoluzione in FullHD (1920 x 1080 pixel).

Grazie ad una batteria da 42 Wh, Galaxy Book S garantisce un’autonomia fino a 17 ore di riproduzione video, con una sola ricarica. Questo permette non solo di lavorare, ma anche di guardare le serie preferite durante un viaggio oppure riordinare i propri appunti, senza ricorrere al caricatore.

Chiaramente, questa non l'unica offerta di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa, al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere autonomamente il prodotto che meglio si adatta alle vostre esigenze e al vostro budget.

