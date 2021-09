Una settimana di super sconti sui prodotti Bosch su Amazon

Mentre impazzano le offerte relative al Back to School, dovute ovviamente al suono della campanella, vi informiamo che su Amazon è iniziata una nuova tornata di ottime offerte dedicata ad una marea di prodotti a marchio Bosch che, come saprete, è una delle aziende leader mondiale nella produzione di elettrodomestici, ma che vanta nel suo catalogo prodotti anche tantissime soluzioni per il fai da te, tra cui trapani, avvitatori e accessori per quest’ultimi.

La promozione di Amazon punta proprio su quest’ultimi, dandovi modo di risparmiare cifre sostanziose, la cui percentuale di sconto, in alcuni casi, supera persino il 50%. Lo dimostra il telemetro laser Bosch Professional GLM 50C, il cui prezzo precedente di 199,57€ viene fatto crollare esattamente a 90,00€, con un risparmio netto di oltre 100,00€! Come è facile intuire, si tratta di uno strumento pensato per lavori specifici, la cui utilità è quella di misurare la distanza da un punto all’altro, oltre ad eseguire livellamenti angolari estremamente precisi.

Per assicurare la massima precisione, il rilevamento avviene tramite laser ed è presente un sensore di inclinazione a 360°, che vi permetterà di misurare ogni angolo di una qualsiasi parete o oggetto su cui dobbiate lavorare. Il Bosch Professional GLM 50C è uno strumento per professionisti ma semplice da usare, grazie ai tasti fisici facilmente riconoscibili e alla possibilità di visualizzare le rilevazioni anche sul display dello smartphone tramite bluetooth. La distanza massima misurabile è di 50 metri, con una soglia di errore massima di soli 1,5 mm, il che lo rende sicuramente uno dei migliori telemetri della categoria. I materiali sono estremamente robusti, al punto che potrete usarlo tranquillamente anche in cantieri o in tutti quei luoghi dove è facile imbattersi in polvere e briciole, non a caso vanta la certificazione IP54.

Come anticipato, Bosch produce numerosi strumenti per il fai da te, motivo per cui vale la pena visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre offerte. Come sempre, prima di passare altrove, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

