Unieuro, le migliori offerte per Natale

Se avete ancora fame di offerte e le migliori proposte dei principali portali non vi sono bastate, è arrivato il momento di vedere l’ultima iniziativa lanciata da Unieuro dedicata al Natale, infatti sullo store fino al 24 dicembre sarà possibile scoprire tantissimi prodotti con sconti che arrivano al 50%, e con tasso zero in 10 rate in caso di finanziamento. Questa promozione si va ad affiancare a quella dedicata ai videogiochi già lanciata da Unieuro, ed entrambe possono diventare un’ottima ispirazione se cercate idee regalo per Natale.

Sono molti i prodotti coinvolti in questa iniziativa di Unieuro, ma vogliamo segnalarvi nello specifico la soundbar TLC TS7010, che può essere acquistata con uno sconto del 50%, ossia a a 89,99€ anziché 169,99€. Oltre la soundbar da 160W questo sistema audio è composto anche da un subwoofer per riprodurre un suono Dolby Digital a 2.1 canali, avvolgente in tutto l’ambiente e per merito delle sue 3 diverse modalità audio è in grado di ottenere la miglior esperienza sonora avvolgente ed unica sia in presenza di musica, di film o di semplici scene parlate. TLC TS7010 è dotato di molteplici opzioni di collegamento come HDMI, il cavo ottico, bluetooth, ingresso aux da3,5mm e persino la porta USB, ed è quindi in grado di interagire con un gran numero di dispositivi semplicemente.

Il potente subwoofer di TLC TS7010 da 80W è in grado di rendere i bassi ancora più profondi e vibranti, ed assieme ai toni alti della soundbar rende possibile apprezzare anche i più piccoli dettagli sonori di un film o della musica, e grazie al suo collegamento wireless, il suwoofer può esser posizionato in qualsiasi angolo di un ambiente ed ottenere sempre ottimi risultati, senza intaccare nell’estetica dell’ambiente, merito di un design semplice ed elegante. Inoltre nella confezione di TLC TS7010 sono presenti, assieme alla soundbar, i cavi, i vari gli accessori necessari per un perfetto funzionamento come il telecomando, ma anche il kit di montaggio a parete per ottimizzare ulteriormente gli spazi.

Insomma, le offerte dedicate al Natale di questa promozione di Unieuro sono davvero moltissime, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare l'apposita pagina del portale in modo da trovare quello più in linea con le vostre necessità, entro il 24 dicembre.

