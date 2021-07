Unieuro: piccoli e grandi elettrodomestici con sconti fino al 50%!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, la nostra rassegna continua passando per il portale di Unieuro, dove è cominciata una nuova iniziativa dedicata ai migliori piccoli e grandi elettrodomestici, con sconti che possono raggiungere il 50% su molteplici articoli. La promozione prende il nome di “Speciale Cucina” e terminerà ufficialmente il prossimo 12 luglio 2021, dunque vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

Tantissimi sono i prodotti attualmente in offerta, grazie alla nuova iniziativa “Speciale Cucina”. Tra le varie offerte, infatti, vogliamo consigliarvi di dare uno sguardo alla lavastoviglie Hotpoint HIC3C41CW, che potrà esser vostra a 499,90€ al posto di 749,90€, a seguito di un taglio netto di ben 250,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

L’Hotpoint HIC3C41CW è una lavasciuga che, rispetto ai prodotti di questo segmento di mercato, garantisce migliori performance di asciugatura con consumi notevolmente ridotti. Vanta un nuovo sistema di irrorazione, che le consente di direzionare tridimensionalmente i potenti getti d’acqua, consentendole di ottenere un 40% di forza pulente in più.

Per poter garantire prestazioni migliori, Hotpoint ha implementato anche un motore elettrico più efficiente nel controllo della pressione dell’acqua, che assicura anche una maggiore silenziosità durante il lavaggio. E poi, grazie all’opzione “Active Dry”, questo prodotto apre autonomamente il suo sportello di 10 centimetri a fine ciclo.

Chiaramente l’Hotpoint HIC3C41CW non è l’unico prodotto in offerta, motivo per cui vi consigliamo caldamente di visitare la pagina “Speciale Cucina” di Unieuro, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutta la proposta e scegliere l’articolo che meglio si addice alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

