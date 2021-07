Robot aspirapolvere Xiaomi ad un prezzo shock su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere prosegue con la proposta de “Gli Imperdibili” di eBay, segnalandovi quella che è la vastissima scelta di articoli in sconto presenti, quest’oggi, sul portale, e appartenenti alle più disparate categorie, come robot aspirapolvere, smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici e tanti capi d’abbigliamento, il tutto con tagli di prezzo che possono raggiungere la percentuale del 60%, in alcuni casi!

Come specificato, dunque, moltissimi sono i prodotti attualmente in offerta, ma tra questi vogliamo consigliarvi l’acquisto del robot aspirapolvere Xiaomi Mijia 1C, che potrete far vostro al prezzo di 135,42€ anziché 229,99€, a seguito di un riduzione di quasi 100,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico. In più, con il coupon “PIT10PERTE” è possibile ottenere un secondo sconto del 10%, portando il costo a soli 121,88€!

Xiaomi Mijia 1C è un robot aspirapolvere equipaggiato di un potente motore elettrico, che garantisce una notevole forza aspirante, pari a 2.500Pa. Grazie al suo serbatoio d’acqua, riesce anche a pulire i pavimenti con estrema facilità. Invece, con i suoi quindici sensori è in grado di mappare qualsiasi abitazione, a patto che sia posta su un solo piano.

Essendo un prodotto intelligente, è possibile impartire ordini mediante i comandi vocali oppure attraverso l’applicazione, disponibile su Android e iOS, cosicché possiate avviare una pulizia della casa sfruttando i programmi preimpostati. Con la sua batteria agli ioni di litio da 2400 mAh, garantisce un’autonomia notevole, che gli consente di pulire un abitazione fino a 120 metri quadrati con una sola ricarica.

Insomma, avrete capito bene che un’occasione del genere è praticamente irripetibile, considerando le specifiche tecniche del prodotto e il suo nuovo prezzo di vendita, che lo rendono praticamente un best-buy della categoria. Ciò detto, la lista dei prodotti in offerta comprende altre soluzioni, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare la pagina de “Gli Imperdibili” di eBay.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti, vi ricordiamo ancora una volta di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete a caccia di codici sconto, vi suggeriamo di visitare la nostra pagina speciale, al seguente indirizzo. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!