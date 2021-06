Unieuro: sconti fino al 40% su elettrodomestici e non solo!

Nonostante Amazon si stia preparando per il Prime Day 2021, il portale continua a sorprendere con le sue ottime offerte del giorno, ma portali come Unieuro non sono da meno, soprattutto grazie alla sua straordinaria iniziativa e alle sue straordinarie offerte e sconti. In tal senso, vi segnaliamo che sul portale ci sono grandi sconti sugli elettrodomestici, prodotti per la casa e non solo, con offerte meritevoli di considerazione, specie qualora siate alla ricerca di un ottimo hard disk esterno dalla capienza considerevole!

Un esempio è l’ottimo disco rigido esterno da 2,5″ della Intenso da ben 5.000 GB in vendita adesso non ai soliti 179,99€ma a soli 99,00€, grazie ad una riduzione del 44%. Un’offerta davvero vantaggiosa per un hard disk dall’elevata capienza. All’interno del case è presente un HDD 2,5 Western Digital, quindi un prodotto di qualità. Dotato di interfaccia USB 3.0 e di 5 TB di capacità, permette di immagazzinare un quantitativo spropositato di dati. Questo disco Hard disk esterno da 2,5 pollici, si caratterizza per un case piatto in plastica, FAT32, Plug & Play, display a LED, oltretutto comodo perché pronto all’uso senza installazione (Plug & Play), connettore SuperSpeed ​​USB 3 (retrocompatibile con USB 2.0), alimentazione tramite porta USB. Se da tempo meditavate di fare un backup di tutti i vostri dati per evitare il rischio che andassero persi, questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Insomma, avrete capito quindi che le occasioni possibili in questi giorni da Unieuro sono tante e super convenienti, quindi il nostro consiglio non può che essere quello di visitare l’apposita pagina del portale. In attesa del Prime Day 2021 di Amazon, vi consigliamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

