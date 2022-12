Il periodo di Black Friday è finito ma gli store più importanti del web proseguono la loro rassegna con alcuni sconti davvero imperdibili, nel corso del mese di dicembre. Siamo entrati nell’Holiday Season e, con il Natale alle porte, potreste trovare l’occasione giusta per fare un update dei vostri dispositivi in ambito tech e telefonia, grazie ai super sconti Unieuro sui prodotti Apple. All’interno della sezione, infatti, potrete trovare moltissimi articoli in ribasso addirittura fino al 32%!

Smartwatch, smartphone di varia fascia, MacBook Air e molto altro vi aspettano a prezzi particolarmente interessanti ma solo per poco ancora e, ovviamente, fino a esaurimento scorte. Per questo, dato che stiamo parlando di una promozione davvero valida che potrebbe terminare da un momento all’altro, vi consigliamo di portare a termini i vostri acquisti il prima possibile!

Tra le proposte più interessanti c’è senza dubbio l’Apple Watch Ultra GPS ad appena 929,00€ invece di 1.009,00€, si tratta dell’ultimo modello di smartwatch. Al momento è disponibile a un prezzo ancora alto ma comunque interessante, se si considera che si tratta dei uno dei migliori sconti in circolazione e che lo stesso dispositivo è spesso sold out anche nello store ufficiale Apple, tanto è alta la richiesta.

Questo modello riprende il classico design della gamma Apple Watch grazie al corpo dalla forma quadrata e dai bordi fortemente arrotondati.Rispetto ai modelli precedenti, è stato modificato da un punto di vista di materiali, dato che è realizzato in titano aerospaziale, così da offrire un perfetto equilibrio tra peso, robustezza e resistenza alla corrosione. Per questo è in grado di resistere ad urti, condizioni atmosferiche estreme e persino alla pressione da immersione, potendo essere immerso fino a 100 metri di profondità.

Da menzionare anche i tipici sensori per il monitoraggio della vostra fisica, nonché una modalità chiamata “torna sui tuoi passi” che, essendo collegata al GPS, vi permette di ritrovare la strada. In più, essendo dotato di una batteria in grado di garantire fino a 36 ore di utilizzo in condizioni normali, il modello Apple Watch Ultra GPS è uno smartwatch davvero eccezionale, decisamente sopra la media dei prodotti tipicamente presenti sul mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!