Sono terminati i saldi estivi ma state ancora cercando un dispositivo tech, un elettrodomestico o magari un monopattino elettrico disponibile a un prezzo davvero ribassato? In questo caso, il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i super sconti disponibili da Unieuro, attivi solo fino al 28 agosto! Avrete la possibilità di sfruttare delle promozioni con ribassi che toccano addirittura il 57%!

Dunque, potrete acquistare il prodotto migliore in base alle vostre specifiche necessità, a partire da un ottimo notebook che vi supporti quotidianamente nella produttività fino a un nuovissimo piano cottura, di prima qualità. Proprio per questo, trattandosi di sconti davvero eccezionali e a tempo limitato, vi invitiamo a effettuare i vostri acquisti fintanto che i prezzi sono così convenienti!

Tra le proposte più interessanti e con il miglior rapporto qualità prezzo c’è indubbiamente l’Apple MacBook Pro 14″ chip M1 disponibile a soli 2.049,00€ invece di 2.369,00€, su cui potrete anche ricevere un ulteriore rimborso di 300,00€. Accedendo al vostro account Unieuro e inviando la richiesta di rimborso direttamente dallo store, potrete ottenere un ottimo cashback in cambio del vostro vecchio PC.

Vi basterà presentare la domanda entro il 31 agosto, spedire il vostro dispositivo usato entro 15 giorni una volta accettata la richiesta e poi attendere l’arrivo del rimborso automaticamente sul vostro conto, entro soli 30 giorni. Ovviamente, appurandovi in via preventiva che il modello che avete intenzione di restituire sia presente nella lista stilata appositamente da Unieuro. Entrando nel dettaglio dell’Apple MacBook Pro 14″, sono molte le caratteristiche tecniche ci vi assicurano delle performance senza precedenti. Grazie al chip M1 Pro con CPU 8‑core, GPU 14‑core e Neural Engine 16‑core, avrete sempre la certezza di poter lavorare al massimo della rapidità e con la migliore fluidità possibile, su qualsiasi applicazione e anche in contemporanea.

In più, il MacBook Pro 14″ dispone anche di 16GB di memoria unificata e di un’ottima unità SSD da 512GB, ideale per archiviare foto, documenti e molto altro ancora, senza il timore di poter appesantire eccessivamente il vostro PC. Altrettanto importante il display Liquid Retina XDR da ben 14″, ideato appositamente per garantirvi una lettura estremamente fluida, in qualsiasi condizione di luce. Da non sottovalutare la tecnologia True Tone, sviluppata per non stancare il vostro sguardo anche dopo lunghe ore passate di fronte allo schermo.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata alla promozione, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Unieuro che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!