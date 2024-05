MINIMO STORICO per questa microSD SanDisk da 1TB perfetta per console portatili e mobile

Siamo nel pieno delle offerte della Amazon Gaming Week che, come vi stiamo raccontando minuto per minuto nella nostra rassegna stampa, coinvolgono centinaia di prodotti legati al gaming nel catalogo di Amazon. Tra questi vi è la microSD SanDisk GamePlay da 1TB, ideale per il mobile gaming o console portatili. Originariamente venduta a 133,99€, ora è disponibile al minimo storico di soli 106,99€, per un risparmio del 20%!

SanDisk GamePlay 1 TB, chi dovrebbe acquistarla?

La SanDisk GamePlay è il compagno ideale per gli appassionati di gaming che cercano di ampliare la capacità di memorizzazione dei loro dispositivi mobili o console portatili come Steam Deck o ROG Ally senza sacrificare le prestazioni. Con la sua enorme capacità di 1 TB, è perfettamente adeguata per chi desidera archiviare una vasta collezione di giochi senza preoccuparsi dello spazio, mentre grazie alla sua velocità fino a 190 MB/s in lettura e fino a 130 MB/s in scrittura, assicura che i tempi di caricamento si riducano al minimo.

Inoltre, la funzionalità di classe A2 per il multitasking trasforma ogni sessione di gioco in un'esperienza fluida e integrata, passando con facilità dalla partita alla chat e alle app sociali. Infine, per i giocatori che amano registrare e condividere le proprie sessioni di gioco, la capacità di registrazione in 4K UHD della SanDisk GamePlay offre anche la qualità necessaria per creare video YouTube o contenuti per i social.

Insomma, la SanDisk GamePlay è la scelta ideale per i gamer che non vogliono compromessi in termini di capacità di archiviazione e velocità, assicurando una gameplay fluida e immersiva. La possibilità di registrare in 4K e la facilitazione nel multitasking rendono questa scheda microSD un accessorio indispensabile per tutti gli appassionati di giochi mobile e console portatili!

