Utilissima dash cam a soli 36€ con DOPPIO SCONTO!

La dash cam Kawa è l'ideale per chi desidera un dispositivo di registrazione per l'auto. Vanta caratteristiche come l'alloggiamento rotante a 360°, Wi-Fi integrato, sorveglianza di parcheggio 24h e un sensore G per la registrazione di emergenza. Con un grandangolo da 145° e tecnologia avanzata per la visione notturna, ogni dettaglio della strada sarà catturato nitidamente.

Dash cam Kawa, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam Kawa è ideale per chi trascorre molte ore alla guida e desidera una soluzione affidabile per registrare ciò che accade durante i propri spostamenti. Questa dash cam cattura i dettagli con una risoluzione di 1440p e un'ampia angolazione di 145°, assicurando una copertura completa del panorama stradale. La funzionalità di visione notturna la rende adatta anche a condizioni di scarsa illuminazione, garantendo così registrazioni nitide indipendentemente dall'ora del giorno. Pertanto, è consigliata a chi cerca non solo un testimone affidabile per eventuali incidenti ma anche alle persone che vogliono monitorare l'esterno del proprio veicolo nel parcheggio, grazie alla sorveglianza 24 ore su 24.

La presenza del Wi-Fi integrato e della gestione tramite app mobile permette una facile interconnessione con dispositivi personali, rendendo semplice la visione e il download dei video direttamente sullo smartphone. In aggiunta, la funzione di registrazione in loop assicura che la memoria non si riempia eccessivamente, salvando automaticamente i momenti critici grazie al G-sensor. Queste caratteristiche si rivolgono agli utenti che desiderano un dispositivo che oltre a garantire sicurezza, offre comodità e facilità d'uso, ideale quindi per chi adotta tecnologie all'avanguardia per migliorare l'esperienza di guida quotidiana.

Con una risoluzione 2K QHD, funzionalità di visione notturna e registrazione di emergenza, oltre al Wi-Fi integrato per un controllo facilitato tramite smartphone, la dash cam Kawa rappresenta una soluzione di sorveglianza veicolare completa e affidabile. La facilità d'uso e una copertura completa rende questa dash cam un acquisto consigliato per chi cerca sicurezza e tranquillità mentre è alla guida. In aggiunta, la sorveglianza di parcheggio 24/7 e il servizio clienti eccellente la rendono un investimento prezioso.

