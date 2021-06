Ventilatori | I migliori di giugno 2021

Giugno è arrivato, ed in questi ultimi giorni abbiamo avuto il primo vero assaggio delle temperature estive. Per evitar di rimanere sepolti dall’afa abbiamo pensato di offrirvi la nostra selezione dei migliori ventilatori disponibili sul mercato, la soluzione più semplice e diffusa per portare refrigerio e freschezza.

La soluzione a basso costo per combattere il caldo, il ventilatore è uno strumento versatile che ben si adatta alle più svariate location, come case, palestre o luoghi di lavoro e grazie alle semplici funzioni vi accompagneranno per molte stagioni estive. Esistono anche modelli che con le loro modalità aggiuntive arrivano a prezzi più elevati, ma questo nostro ventaglio di soluzioni si occupa di tutti i tipi di ventilatori, dai più semplici a quelli più avanzati con nebulizzatori o filtri purificatori.

Certo, in questi giornid i Prime Day probabilmente sono tante le occasioni che potrete trovare online, ma ci teniamo a proporvi soluzioni che non potranno far altro che migliorare la vostra quotidianità, offrendo soluzioni potenti e versatili, che mantengono sempre bassi i consumi e la rumorosità.

Mettevi comodi quindi, preparatevi a prender appunti e a farvi aiutare dalla nostra selezione di prodotti. Pronti? Buona lettura e buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Ardes Penny

Con la sua semplicità e con il suo prezzo incredibilmente basso, non potevamo cominciare questa selezione che con il ventilatore Ardes Penny. La sua testa inclinabile ed una funzione di oscillazione regolabile caratterizzano questa macchina, che grazie alle innovative pale a banana da 40cm riesce ad ottimizzare la quantità di flusso d’aria spostata, in modo da garantire un’ulteriore comodità. Inoltre è dotato di piantana rotonda allungabile che gli consente di arrivare fino a 120 cm di altezza, l’Ardes Penny garantisce sicurezza e stabilità massimi nel minimo ingombro.

» Clicca qui acquistare Ardes Penny

Ventilatore Pro Breeze

Il ventilatore a piantana realizzato da Pro Breeze è in grado di sprigionare una grande potenza dal motore da 55 W che fa girare la ventola da 40 cm, con delle particolari pale in ABS, che producono un flusso d’aria raffreddata notevole. Dotato di 4 modalità di funzionamento, tra cui una silenziosa ed una notturna, è possibile impostare per ogni modalità 3 velocità della ventola, in modo da rispondere a qualsiasi necessità. Controllare questo ventilatore è molto facile, grazie al display LED ed il pratico telecomando, che consentono di avere un controllo totale sulle varie funzioni, come quella del timer integrato, per programmare lo spegnimento fino a 7,5 ore.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore Pro Breeze

4Umor

L’elegante ventilatore 4Umor oltre ad essere un’elemento d’arredo caratteristico, è anche un’ottimo strumento in grado di lavorare in modo efficace e silenzioso, che garantisce freschezza negli ambienti circostanti. Alla sua massima potenza, ossia 24W che equivalgono a 5,8m/s, l’aria arriva ad una distanza di 8m ed è in grado di rinfrescare anche gli ambienti più grandi. Inoltre il 4Umor è dotato di una piantana con display LED che si illumina in base alla luce ambientale, ed attraverso la tecnologia ECO aiuta a regolare automaticamente velocità e temperatura.

» Clicca qui per acquistare 4Umor

Aigostar Clover

Sicuramente è l’elemento più cromato di questa selezione di prodotti, ma non per questo dovete farvi ingannare dal suo aspetto eccentrico, infatti la potenza del suo motore è in grado di generare spostamenti d’aria forti e decisi. Con le sue tre velocità l’Aigostar Clover è in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze, infatti grazie alla sua potenza è lo strumento che si adatta perfettamente all’uso domestico, nelle palestre o dentro gli uffici. Facile da istallare e sicuro da utilizzare questo ventilatore è dotato di piedini antiscivolo e di un pratico sistema di avvolgimento del cavo, per evitare ulteriori ingombri.

» Clicca qui per acquistare Aigostar Clover

Rowenta Eole Infinite

Se cercate la soluzione che vi permetterà di avere fresco refrigerio con stile, il Rowenta Eole Infinite è la soluzione che state cercando, dimostrandosi l’ottima combinazione di eleganza, convenienza e prestazioni. Questo ventilatore a colonna è alto un metro e risulta leggero e facile da posizionare in ogni stanza, inoltre è dotato di un pannello di controllo elettronico che permette di regolare le numerose impostazioni, ed è in grado di fornire una copertura straordinaria grazie alla sua oscillazione a 180°. Il Rowenta Eole Infinite è inoltre dotato un sistema di avvolgimento del cavo automatico, che una volta staccato dalla spina, rientra comodamente nella torre.

» Clicca qui per acquistare il Rowenta Eole Infinite

Aigostar Forest Mist

L’Aigostar Forest Mist è un ventilatore multifunzioni, in grado di funzionare anche come un purificatore d’aria, infatti con la modalità E-Ion, che non necessità della ventola per funzionare, rilascia ioni negativi che creano un’ambiente fresco. È possibile anche utilizzarlo come umidificatore, e con un serbatoio integrato di 1,8 l è in grado di sprigionare 140ml/h di atomizzazione, ricreando le caratteristiche atmosfere delle foreste. Dotato di un timer fino ad 8 ore, questo ventilatore è in grado di oscillare a sinistra e destra, ma anche in alto ed in basso, arrivando a coprire un’ampia area dell’ambiente.

» Clicca qui per acquistare Aigostar Forest Mist

Zephir ZBF03CM

Se cercate un ventilatore potente, che sia in grado di essere montato anche a parete, lo Zephir ZBF03CM è ciò che stavate cercando! Con la sua griglia frontale composta da alette ricurve è in grado di mandare il getto d’aria spostato in tutte le direzioni in maniera omogenea, ma la sua caratteristica saliente sta nel fatto che può essere orientato per ben 90° sul piano orizzontale! Il motore del ventilatore Zephir genera una potenza di 50W e ben 3 tipologie di velocità, dimostrandosi un ventilatore estremamente versatile e funzionale.

» Clicca qui per acquistare il Zephir ZBF03CM

Klarstein Silent Storm

Come suggerisce il nome, il Klarstein Silent Storm è un ventilatore molto silenzioso, in grado di generare solo 32 dB di rumorosità alla velocità minima, il tutto mantenendo un vento fresco grazie alle cinque pale e alle sue 12 velocità. Fra le 5 modalità di funzionamento spiccano quella che simula il vento naturale, una modalità notturna in grado di spegnersi automaticamente mediante un timer regolabile fino a 12 ore, ed una di comfort che permette al ventilatore di attivarsi da solo una volta superati i 20°C. Tutte queste funzioni si controllano attraverso i semplici comandi, posti vicino uno schermo LCD, oppure direttamente con il telecomando.

» Clicca qui per acquistare il Klarstein Silent Storm

Ventilatore MVPower

Era impossibile lasciar fuori dalla nostra selezione di ventilatori un ventilatore da tavolo come quello realizzato da MVPower, che attraverso la sua struttura in metallo cromato è l’ideale per risolvere il problema dell’afa senza occupare troppo spazio.Grazie alle sue piccole dimensioni, 34,5 x 24 x 42 cm, questo ventilatore è facile da trasportare ed è una soluzione perfetta per la casa come per l’ufficio, grazie al suo design retrò ma allo stesso tempo sicuro e funzionale. Con ben 3 velocità tra cui scegliere, ed un motore da 35Watt, questo ventilatore è in grado di raggiungere i 1.300 giri al minuto, il tutto rimanendo saldamente sulla superficie e senza generare troppe vibrazioni.

» Clicca qui per acquistare il ventilatore MVPower

Dyson Pure Cool

Chiudiamo questa selezione con il Dyson Pure Cool, un purificatore e ventilatore a pala che con la possibilità di ruotare a 360° è in grado di mandare aria in tutto l’ambiente. Grazie al suo sistema di filtraggio sigillato ai carboni attivi, è in grado di rimuovere i gas, ed il filtro HEPA cattura il 99,5% degli allergeni microscopici e degli agenti inquinanti, segnalando in tempo reale la qualità dell’aria. Inoltre grazie alla modalità notturna, il rumore e la luce emessi dal Dyson Pure Cool si abbassano, e con la possibilità di collegarsi all’applicazione Dyson Link si possono vedere tutti i risultati delle rilevazioni e delle impostazioni comodamente dallo smartphone.

» Clicca qui per acquistare il Dyson pure cool

Come scegliere il ventilatore perfetto

Scegliere il ventilatore giusto non è difficile come potrebbe sembrare, basta aver chiare le caratteristiche da considerare per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze e tenere a mente alcuni punti. Vediamoli assieme!

Dimensioni delle pale o diametro del ventilatore

Ovviamente questo fattore è indicativo sia per quanto riguarda l’ingombro del dispositivo, sia per quanto concerne la massa d’aria spostata ad ogni giro delle pale. Ovviamente i ventilatori a piantana non possono avere un diametro troppo elevato, ecco quindi che soluzioni da terra con supporto a base larga si rivelano la scelta adeguata sia per comodità che per stabilità.

Forma

Anche questo fattore dipende influisce molto dall’uso che si vuole fare del ventilatore. Infatti se serve un dispositivo che possa smuovere l’aria di un intero ambiente è necessario un ventilatore a piantana oppure a torre, insomma un’opzione che possa girare coinvolgere il maggior numero di volume di un ambiente. Per altre soluzioni, come ad esempio l’arieggiare una stanza oppure portare un piacevole refrigerio in ufficio, è possibile utilizzare i ventilatori da tavolo, soluzioni piccole, economiche e maneggevoli, ma perfettamente in grado di risolvere i problemi di caldo.

Numero di velocità

Il numero di velocità, o l’intensità di un ventilatore è fondamentale perché influisce anche sulla quantità di aria spostata una volta acceso il dispositivo. Infatti un numero elevato di velocità permette di personalizzare il flusso d’aria in base alle proprie esigenze, senza dover passare da un estremo all’altro. Inoltre questo fattore è importante perché permette di utilizzare il ventilatore anche la notte, poiché il più basso livello di intensità del ventilatore molto spesso riguarda anche un altro fattore, stiamo parlando della…

Rumorosità (espressa in Db)

Ebbene si, con l’afa estiva talvolta è importante trovare refrigerio la notte con l’utilizzo di un ventilatore. E non ci sono cose più fastidiose di un ventilatore rumoroso che disturba durante il riposo, ecco perché noi reputiamo questo elemento fondamentale al momento della scelta del vostro prossimo acquisto. Nella maggior parte dei ventilatori l’aumentare della velocità influisce sulla rumorosità aumentandola, però sono presenti alcune eccezioni Super Silent che potranno accompagnarvi in questa estate 2021.

Orientabilità (espresso in gradi)

La possibilità per un ventilatore di poter girare è fondamentale, grazie al fatto che se si vuole realmente portare refrigerio in una stanza è necessario smuoverla con un raggio quanto più ampio possibile. Infatti, per evitare spiacevoli sorprese, vi invitiamo sempre a verificare questo fattore prima di partire con l’acquisto.