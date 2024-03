Questo set stile Lego ispirato ad Harry Potter costa solo 31€! IMPERDIBILE!

Appassionati di costruzioni in stile Lego, ADUNATA! Questo è decisamente un affare che non potete lasciarvi scappare, specie qualora abbiate anche una smodata passione per l'universo di Harry Potter, ben inteso che questo che vi proponiamo non è in alcun modo un prodotto ufficiale, ma solo una sfiziosa novità che abbiamo rintracciato su Amazon! Per appena 31,99€, infatti, sullo store è disponibile un set di costruzioni che raffigura un "treno magico", palesemente ispirato al popolare Hogwarts Express, e che può persino essere configurato per fare da fermalibri! Un affare ottimo, per un set davvero ben rifinito, scontato grazie all'ausilio di un piccolo coupon sconto, attivabile direttamente sulla pagina del prodotto (la casella da spuntare è poco sotto al prezzo).

NB: ricordatevi di attivare il coupon per ottenere lo sconto di 8€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 31 marzo, salvo esaurimento.

Set di costruzione Vepower, chi dovrebbe acquistarlo?

Prodotto dall'azienda emergente Vepower, una delle tante che cerca di emulare il successo di Lego, ma con prezzi decisamente più abbordabili, se non proprio economici, questo set da 1068 pezzi è progettato per raffigurare un treno che, nella genericità del suo design, ricorda pienamente il ben più famoso Hogwarts Express, così come appare nella saga cinematografica di Harry Potter. Si tratta, ovviamente, di un prodotto "furbo", che utilizza richiami comuni al mondo del maghetto, senza però infrangere apertamente alcun copyright, così che possa essere messo in commercio senza problemi, ed apprezzabile così sia dai fan Lego, che da quelli di Harry Potter.

La cosa molto particolare di questo set è che, oltre a poter essere costruito per essere esposto così com'è, ovvero sotto forma di modellino di un treno in mattoncini, esso può anche essere configurato in modo che funga da fermalibri, creando anche uno sfizioso effetto che simula il passaggio del treno in una galleria.

Sufficientemente dettagliato, specie grazie al buon numero di mattoncini, e contenente alcuni "riferimenti magici" che aumentano l'idea che si tratti del popolare Hogwarts Express, questo sfizioso set può essere un'opzione d'acquisto davvero imperdibile per qualsiasi fan del maghetto, e giacché il prezzo proposto oggi (lo ricordiamo: va attivato un coupon sulla pagina del prodotto), è di appena 31,99€, diremmo che l'occasione è decisamente di quelle da non perdere!

