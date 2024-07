Vinci i biglietti per i Måneskin al Rock en Seine di Parigi grazie a TIM Party!

Se siete fan dei Måneskin e desiderate assistere al loro concerto il 22 agosto al Rock en Seine Festival di Parigi senza acquistare il biglietto, c'è un concorso che fa per voi! TIM offre la possibilità di vincere due biglietti, uno per voi e uno per un accompagnatore, per vedere la celebre band italiana dal vivo in uno dei festival più prestigiosi d'Europa. Il concorso è attivo dal 17 luglio al 31 luglio 2024 ed è riservato esclusivamente ai clienti TIM.

Concorso Måneskin di TIM, come partecipare?

L’instant win del concorso mette in palio quattro premi, ciascuno consistenti in due biglietti per il Festival "Rock en Seine" a Parigi. Ogni premio include un biglietto per il vincitore e uno per un accompagnatore, con un valore di 230€ ciascuno. È importante notare che il premio non copre il trasferimento dal domicilio dei vincitori a Parigi né eventuali pernottamenti. Questo dettaglio va tenuto in considerazione nella pianificazione del viaggio, ma non toglie nulla alla straordinarietà dell'evento che si prospetta.

Per partecipare al concorso, basta seguire il link fornito da TIM, registrarsi o accedere a TIM PARTY, cliccare sul banner del concorso e partecipare all’instant win. Il gioco prevede di ascoltare le parole di «Don’t wanna sleep» dei Måneskin e rispondere correttamente a una domanda. In pochi istanti, saprete se avete vinto i biglietti per il concerto. La semplicità e l’immediatezza della procedura rendono la partecipazione accessibile a tutti i clienti TIM, aumentando le possibilità di vittoria.

Ricordate che ogni cliente TIM ha la possibilità di partecipare al concorso fino a tre volte al giorno per ogni linea telefonica intestata. Questa opportunità di partecipazione multipla amplifica le chance di vincita, permettendo ai partecipanti di tentare la fortuna più volte. Insomma, una fantastica occasione di vivere l’energia e la musica dei Måneskin al Rock en Seine Festival, a patto ovviamente di essere tra i fortunati vincitori.

