Volantino Unieuro: tantissime offerte per la primavera!

Per celebrare l’arrivo della Primavera, il portale di Unieuro ha realizzato una nuova rassegna di promozioni che vi permetteranno di risparmiare anche oltre il 50% sull’acquisto di una vasta selezione di prodotti tech. L’iniziativa, chiamata appunto Primavera di Sconti, termina il 28 marzo quindi avete ancora tempo per consultare la selezione di prodotti che include smartphone, elettrodomestici, videogiochi ed anche dispositivi per la mobilità elettrica ad ottimo prezzo. Vista la sua estrema convenienza, vi ricordiamo che questa potrebbe essere anche l’ultima occasione per cercare idee regalo convenienti per la festa del papà!

L’offerta che spicca tra tutte quelle proposte da Unieuro, è senza dubbio lo smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G, che potrete acquistare con uno sconto di ben 100€ dal suo tipico prezzo! Questo smartphone monta un dotDisplay LCD FHD+ da 6,67 pollici da 120HZ ed è stato realizzato per garantire la massima fluidità di visualizzazione dei contenuti nonostante la presenza del foro della fotocamera interna nello schermo, che però risulta poco invadente. Per garantire il massimo del confort e sfruttare quindi una posizione più naturale del dito durante l’utilizzo, il sensore di impronte su Xiaomi Mi 10T Lite 5G è posizionato di lato, funzionando anche come tasto per lo spegnimento.

Lato hardware invece, Xiaomi Mi 10T Lite è dotato di 64 GB di memoria, con 6GB di RAM, con un processore Octa-core Snapdragon 750G, in grado di portare molto in alto le prestazioni del telefono e renderlo pienamente in grado di sfruttare la nuova tecnologia 5G. Il comparto fotografico di Xiaomi Mi 10T Lite 5G è composto da una quadcamera con un sensore principale da 64 MP ed una versione ultra wide del grandangolo per realizzare foto panoramiche mozzafiato, mentre per quanto riguarda la fotocamera interna da 16 MP è perfetta per realizzare ottimi autoritratti. L’autonomia della batteria di Xiaomi Mi 10T Lite 5G è in grado di durare giorni, grazie anche all’intelligenza artificiale che ottimizza i consumi indirizzando l’energia in base alle diverse modalità di utilizzo.

Oltre allo smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G sono tante sono le offerte incluse in questa iniziativa di Unieuro, e per questo che il nostro consiglio però non può che esser quello di visitare la pagina del portlae e consultare l’intera selezione di offerte così da trovare quella perfetta in base alle vostre necessità. Prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Unieuro, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!