Se siete alla ricerca di cosmetici o trattamenti per il viso da aggiungere alla vostra makeup routine in questo periodo di caldo intenso, vi consigliamo caldamente di cogliere al volo la promozione in corso da Douglas. Lo store ha appositamente creato un’intera sezione chiamata Wild Summer, in cui non solo potrete trovare moltissimi articoli già in ribasso fino al 30% ma avrete la possibilità di ricevere fino al 25% di sconto sul resto dei cosmetici, grazie a 2 semplici codici sconto.

Il coupon WILD20 andrà utilizzato nel caso abbiate deciso di effettuare acquisti per un totale inferiore ai 99€, mentre WILD25 potrà essere applicato solo partendo da una spesa da 99€ in su. Il Gruppo Douglas è uno dei principali retailers in Europa nel settore della bellezza, in continua crescita, con circa 2.400 punti vendita in 21 paesi europei e oltre 40.00 prodotti di altissima qualità a vostra disposizione da Gucci fino ad Anastasia Beverly Hills. Per questo vi invitiamo a portare a termini i vostri acquisti, fintato che la promozione è ancora attiva!

Tra le moltissime proposte a vostra disposizione, uno dei prodotti da non farsi scappare è indubbiamente la Dior Backstage Eye Palette a soli 38,39€ invece di 47,99€, una volta applicato il coupon. Si tratta di uno degli articoli più recenti del brand, un vero e proprio must bave da avere nel proprio beauty case durante queste vacanze per preparare look occhi di qualsiasi genere, dal casual e neutrale per il giorno fino al più stravagante per la sera. La palette Dior Backstage è un prodotto multifunzionale che comprende un primer per il trucco e ben 8 ombretti da applicare sulle palpebre e utilizzare anche come illuminante per la zona del contorno occhi.

Al suo interno troverete ombretti di diverse finiture: alcuni perlescenti, altri opachi oppure addirittura metallici per uno sguardo intenso e particolarmente raffinato. Avrete la possibilità di scegliere tra ben 5 colorazioni differenti: la Warm Neutral e la Cool Neutrals sono le classiche, diversificate per colori freddi e colori caldi, mentre la Rosewood Neutrals, la Coral Neutrals e la Amber sono delle edizioni limitate, pensate da Dior per essere indossate in base alle stagioni e alle tendenze del momento.

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Douglas dedicata.

