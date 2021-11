Xbox Black Friday, centinaia di giochi con sconti fino al 50%!

Anche sullo store ufficiale di Xbox è partito ufficialmente il Black Friday e tra le tante iniziative presenti una delle più interessanti riguarda sicuramente le offerte sui videogiochi per Xbox Series X|S. Se state pensando di acquistare una delle ultime uscite sarete felici di sapere che gli sconti arrivano fino al 50% e dureranno fino al 2 dicembre.

Sono tantissime le offerte proposte, ma i due titoli su cui vogliamo concentrarci sono Far Cry 6, che potrete acquistare scontato del 30% a 48,99€ e FIFA 22, che grazie ad uno sconto del 40% scende a soli 41,99€. Parliamo di due giochi usciti poco più di un mese fa, quindi recentissimi, e che interessano a molti giocatori, anche perché non presenti nell’ampio catalogo di Xbox Game Pass e che, dunque, devono per forza essere acquistati separatamente. Con questi sconti sicuramente è un’occasione ghiotta per acquistare questi o altri titoli presenti nella promozione.

Tra gli altri titoli scontati troviamo ad esempio: Guardians of the Galaxy, Riders Republic, Resident Evil Village e Tales of Arise. Per scoprire tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina dedicata direttamente sullo store di Xbox.

Far Cry 6 Xbox Series X|S a 48,99€

Benvenuti a Yara, un paradiso tropicale fermo nel tempo. Far Cry 6 catapulta i giocatori nel mondo adrenalinico di una guerriglia rivoluzionaria moderna. Il dittatore di Yara, Antón Castillo, intende riportare la sua nazione all’antico splendore a qualunque costo, con il figlio Diego doverosamente al suo fianco. Diventa un guerrigliero e radi al suolo il loro regime.

FIFA 22 Xbox Series X|S a 41,99€

EA SPORTS™ FIFA 22 rende il gioco ancora più realistico con importanti miglioramenti delle dinamiche di gioco e una nuova stagione di innovazioni in ogni modalità.

