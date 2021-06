Xbox Series S al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Dopo avervi segnalato quelle che sono le offerte della mattinata su Amazon, con un imperdibile sconto sull’abbonamento annuale di PlayStation Plus, torniamo ora a parlare di videogame in quanto su Amazon è disponibile, a quello che è un prezzo davvero imperdibile, la bellissima e conveniente Xbox Series S, ovvero la versione più piccola e “all digital” della nuovissima console Microsoft, il cui prezzo è di appena 279,99€, ovvero con uno sconti di 20€ sul prezzo originale!

Certo, si tratta di uno sconto minimo, ma tenete conto che si tratta della prima offerta in assoluto per una console next-gen, specie considerando la difficile situazione relativa agli approvvigionamenti delle macchine che, come saprete, ha causato e continua a causare non pochi problemi a chiunque voglia acquistare una delle nuove console. Come capirete, quindi, si tratta davvero di un’occasione imperdibile, specie perché parliamo di un acquisto che arriverà immediatamente a casa vostra, pur chiaro che si tratterà certamente di uno stock molto limitato, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di correre ad acquistarla, prima che le scorte si esauriscano fino a data da destinarsi.

Identica nelle prestazioni alla sua sorella maggiore, ovvero la Series X, Xbox Series S si differenzia, come detto, solo per l’assenza del lettore dischi che, in ogni caso, non vi impedirà di godere di tutti i titoli già usciti per la console, oltre – ovviamente – ai più attesi di questo e dei prossimi anni. Concentrato perfetto di velocità, prestazioni e rapporto qualità/prezzo, Xbox Series S trova ancor più significato in virtù della sua retro compatibilità digitale, oltre che per l’ampio catalogo di titoli offerto dall’offerta di Xbox Game Pass Ultimate che, al costo di un irrisorio abbonamento mensile, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli!

Venduta al prezzo di 279,99€, ovvero con uno sconto applicato del 7%, Xbox Series S è una davvero eccezionale, che condivide la medesima potenza della sua sorella maggiore in uno spazio ancor più piccolo ed ottimizzato, ed in quanto tale è certamente uno dei modi migliori per entrare nella nuova generazione, specie considerato il gravoso shortage di componenti che, come saprete, potrebbe impedirvi di acquistare serenamente la vostra nuova console fino al 2023!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di acquisto, nell’augurio che riusciate a portarvi a casa una nuova Xbox Series S. Inoltre ne approfittiamo per ricordarvi che tra poco si terrà il tanto atteso Prime Day 2021 e che, qualora voleste tenervi aggiornati sull’evento, non c’è davvero posto migliore della nostra pagina dedicata, dove troverete notizie in tempo reale e tante promozioni anticipate.

Inoltre, qualora foste alla ricerca non solo delle console di nuova generazione, ma anche e soprattutto di tante ottime offerte quotidiane, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!