N.B Ore 17:29 le unità disponibili sono terminate!

Finalmente, sono disponibili nuove unità di Xbox Series X su Amazon! La console Microsoft è ormai introvabile sul mercato, a partire dalla sua data di lancio, per questo si tratta di un’occasione che non vi conviene perdere se avete intenzione di fare il salto verso la next gen. L’opportunità è ancora più ghiotta perché la console è disponibile al suo prezzo di 499,00€!

Stiamo parlando di una delle console più desiderate del momento, con cui potrete sfruttare le numerose esclusive Microsoft, come Halo e Forza Horizon, oltre a poter usufruire del fantastico abbonamento Xbox Game Pass! L’Xbox Series X sperimenta velocità e prestazioni di nuova generazione grazie alla Velocity Architecture, con SSD personalizzata e software integrato, assicurandovi il massimo delle performance.

Grazie a questa nuova disponibilità Amazon non solo non dovrete attendere in coda, temendo di non trovare più unità disponibili, ma avrete la possibilità di ricevere una spedizione super veloce grazie all’ottimo servizio dello store.Per completare l’acquisto vi basterà accedere con il vostro account, aggiungere l’Xbox Series X al vostro carrello e il gioco è fatto. Non vi servirà altro che attendere il suo arrivo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!