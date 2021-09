Xbox Series X disponibile da Mediaworld il giorno 22

Dopo che il sito è andato offline a causa dell’elevato numero di accessi dovuto al ritorno della disponibilità di PS5, Mediaworld fa sapere che il 22 settembre alle ore 15:00 ci sarà un nuovo restock anche per Xbox Series X, la principale concorrente di PlayStation 5. Come al solito, si tratterà dell’ennesima occasione per cercare di portarsi a casa la console di ultima generazione di Microsoft e noi ovviamente ci auguriamo che ci riusciate, server e lista d’attesa permettendo.

Ovviamente, essendo un’occasione di cui si conosce già il giorno e l’orario, è ovvio attendersi un minimo di rallentamento, ed ecco perché suggeriamo di tenersi pronti, effettuando l’accesso qualche minuto prima e controllare che tutti i dati relativi alla spedizione e nominativi siano corretti, così come quelli della carta di credito e del vostro account PayPal che, ricordiamo, saranno i metodi di pagamento accettati dal portale.

Se cercate buoni motivi per acquistare la Xbox Series X, sappiate che si tratta della console più potente di sempre, i cui componenti hardware assicurano prestazioni superiori a quelli di PS5. Inoltre, potrete sfruttare lo Smart Delivery e il Game Pass, che vi permetteranno rispettivamente di acquistare un gioco e tenerlo sempre aggiornato a prescindere dalla console Xbox, e accedere ad una raccolta di titoli molto ampia al costo di pochi euro al mese, oltre a beneficiare di ricompense speciali e accedere ad alcuni dei migliori titoli subito al day one.

Detto ciò, non ci resta che lasciarvi, ma ad attendervi nei prossimi ci saranno numerose offerte imperdibili. Se avete ancora un po’ di tempo, però, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!