Vi segnaliamo una nuova occasione per chi vuole acquistare l’ambita Xbox Series X. Mediaworld, infatti, ha appena rilasciato un nuovo stock della console ammiraglia di Microsoft, uscita ormai da un po’, ma ancora irreperibile in buona parte del mondo a causa della crisi dei chip. Vi segnaliamo, inoltre, che il portale indica il 20 luglio come data di spedizione.

Ribadiamo che si tratta di un’occasione davvero imperdibile, considerando che i problemi di reperibilità delle console sono tutt’altro che finiti. Vi ricordiamo che acquistare Xbox Series X significa portarsi a casa la console più potente disponibile attualmente sul mercato, dotata di componenti e tecnologie in grado di eseguire i giochi in 4K fino a 120 FPS. Certo, i fan di PS5 potranno obbiettare dicendo che anche la console Sony permette di giocare a queste risoluzioni, ma Series X ha il vantaggio di mantenere la velocità di clock costante, a prescindere della temperatura e della quantità di risorse richieste dai giochi. Un fattore non di poco conto per i giocatori più esigenti che trascorrono ore davanti allo schermo.

Un altro motivo che spinge tantissimi giocatori ad acquistare la Xbox Series X piuttosto che PS5 è il servizio Game Pass, che vi consente di giocare a centinaia di giochi e di accedere a offerte e sconti esclusivi al costo di circa 10€ al mese. I contenuti del Game Pass vengono aggiornati ogni mese e ciò che lo rende conveniente non è solo l’alto numero di titoli disponibili, ma anche la presenza di molteplici titoli tripla A e di alcune delle produzioni più recenti, giocabili fin dal Day One, come accaduto con il recente Back 4 Blood.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!